Уокер – на выход. Ман Сити нашел нового правого защитника в Ньюкасле

Молодой защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто попал в список пожеланий «Манчестер Сити». Контракт спортсмена с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.

По информации Фабрицио Романо, «горожане» составили список футболистов, которые могут закрыть позицию правого защитника. Среди четырех футболистов присутствовал 22-летний игрок «Ньюкасла».

«Манчестер Сити» желает как можно быстрее решить проблему с правым защитником, поскольку Кайл Уокер точно покинет коллектив.

Тино выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. За этот период в клубе защитник провел 78 поединков, имея в активе два ассиста и один гол.

