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  4. Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Класико
Испания
12 мая 2025, 05:45 |
4839
1

Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Класико

Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса

12 мая 2025, 05:45 |
4839
1
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса стало очевидным то, что клубу нужны изменения на позиции правого защитника.

Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеа, по его мнению, ему нет места в клубе, «Реал» постарается продать Васкеса до старта КЧМ-2025.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Флорентино Перес Лукас Васкес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Lulinnha
Васкес ? Как всегда бедолага Васкес... 
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