Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Класико

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса стало очевидным то, что клубу нужны изменения на позиции правого защитника.

Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеа, по его мнению, ему нет места в клубе, «Реал» постарается продать Васкеса до старта КЧМ-2025.