Украина. Премьер лига
19 января 2026, 08:08 |
Шахтер может потерять игрока сборной Украины. Клуб решил перестраховаться

Иван Петряк получит шанс от Арды Турана проявить себя в первой команде «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Донецкий «Шахтер» может бесплатно потерять защитника сборной Украины Ефима Коноплю, контракт которого истекает 30 сентября 2026 года.

26-летний футболист не собирается продлевать нынешнее соглашение, так как недоволен финансовыми условиями, которые предложил украинский клуб. «Горняки» не смогут подписать нового игрока, если Конопля уйдет свободным агентом 30 сентября, когда трансферное окно будет уже закрыто.

По этой причине главный тренер команды Арда Туран вызвал на тренировочные сборы вингера Ивана Петряка, которого попробуют наигрывать на позиции флангового защитника.

Петряк – это страховочный вариант для Конопли. Напоминаю, что очень хитро сделанный контракт Ефима предполагает, что он может покинуть уже абсолютно свободным агентом «Шахтер» в сентябре, когда окно в Европу будет закрыто», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Конопля провел 19 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Петряк последний раз одевал футболку «горняков» еще в сезоне 2022/23, позже выступал на правах аренды за житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ефим Конопля Иван Петряк Арда Туран учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк
