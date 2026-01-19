Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает занимать первое место в чемпионате Испании по точности ударов. Об этом сообщил статистический портал FBREF.

Согласно информации сайта, 70,6% ударов игрока сборной Украины попадают в створ ворот. За этим показателем 24-летний футболист разместился на первой позиции, опережая Руни Барджи из «Барселоны».

В десятке нашлось место еще одному футболисту сборной Украины – вингер «Жироны» Виктор Цыганков идет на восьмом месте с показателем в 58,8%.

В нынешнем сезоне Ванат провел 19 матчей в составе каталонского клуба, где забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. В активе Цыганкова – 16 игр, пять забитых мячей и два ассиста.

Рейтинг футболистов Ла Лиги по точным ударам в створ ворот: