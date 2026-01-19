Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
19 января 2026, 07:49 |
Украинский форвард обошел Руни Барджи из «Барселоны» в рейтинге по точности ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает занимать первое место в чемпионате Испании по точности ударов. Об этом сообщил статистический портал FBREF.

Согласно информации сайта, 70,6% ударов игрока сборной Украины попадают в створ ворот. За этим показателем 24-летний футболист разместился на первой позиции, опережая Руни Барджи из «Барселоны».

В десятке нашлось место еще одному футболисту сборной Украины – вингер «Жироны» Виктор Цыганков идет на восьмом месте с показателем в 58,8%.

В нынешнем сезоне Ванат провел 19 матчей в составе каталонского клуба, где забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. В активе Цыганкова – 16 игр, пять забитых мячей и два ассиста.

Рейтинг футболистов Ла Лиги по точным ударам в створ ворот:

  1. Владислав Ванат (Жирона) – 70,0%
  2. Руни Барджи (Барселона) – 69,2%
  3. Альфон (Севилья) – 63,6%
  4. Гонсало Гарсия (Реал Мадрид) – 62,5%
  5. Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5%
  6. Виллиот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0%
  7. Карлос Солер (Реал Сосьедад) – 60,0%
  8. Виктор Цыганков (Жирона) – 58,8%
  9. Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3%
  10. Алекс Беренгер (Атлетик) – 56,0%
