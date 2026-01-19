Владислав Ванат продолжает занимать первое место в чемпионате Испании
Украинский форвард обошел Руни Барджи из «Барселоны» в рейтинге по точности ударов
Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает занимать первое место в чемпионате Испании по точности ударов. Об этом сообщил статистический портал FBREF.
Согласно информации сайта, 70,6% ударов игрока сборной Украины попадают в створ ворот. За этим показателем 24-летний футболист разместился на первой позиции, опережая Руни Барджи из «Барселоны».
В десятке нашлось место еще одному футболисту сборной Украины – вингер «Жироны» Виктор Цыганков идет на восьмом месте с показателем в 58,8%.
В нынешнем сезоне Ванат провел 19 матчей в составе каталонского клуба, где забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. В активе Цыганкова – 16 игр, пять забитых мячей и два ассиста.
Рейтинг футболистов Ла Лиги по точным ударам в створ ворот:
- Владислав Ванат (Жирона) – 70,0%
- Руни Барджи (Барселона) – 69,2%
- Альфон (Севилья) – 63,6%
- Гонсало Гарсия (Реал Мадрид) – 62,5%
- Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5%
- Виллиот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0%
- Карлос Солер (Реал Сосьедад) – 60,0%
- Виктор Цыганков (Жирона) – 58,8%
- Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3%
- Алекс Беренгер (Атлетик) – 56,0%
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Мацея Кендзерека нет таких целей
Футболист рассматривает возможность стать тренером