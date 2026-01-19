Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал собирается выставить на трансфер шесть игроков. Что ждет Лунина?
Испания
19 января 2026, 07:17 |
503
2

Реал собирается выставить на трансфер шесть игроков. Что ждет Лунина?

Винисиус, Фран Гарсия, Эдуардо Камавминга и еще некоторые игроки рискуют покинуть клуб

19 января 2026, 07:17 |
503
2 Comments
Реал собирается выставить на трансфер шесть игроков. Что ждет Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне мадридский «Реал» готов рассмотреть предложения о трансферах шести футболистов. Об этом сообщила Defenca Central.

В течении нескольких дней королевский клуб потерпел поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» и сенсационно уступил «Альбасете» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.

«Из-за болезненных поражений в клубе царит огромное негодование, а также ощущается недостаток интереса и желания выходить на поле и отдавать все силы в каждом матче.

По этой причине, такие игроки, как Винисиус, Эдуардо Камавинга, Андрей Лунин и Фран Гарсия теперь открыты для потенциальных предложений на трансферном рынке.

Под угрозой ухода находятся также Дин Хейсен и Арда Гюлер», – сообщили в Испании.

Руководство мадридского клуба надеется, что новый тренер Альваро Арбелоа сумеет исправить ситуацию и побороться за трофеи в нынешнем сезоне, однако уход некоторых футболистов, которые разочаровали президента Флорентино Переса более чем вероятен.

По теме:
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Известный экс-игрок Барселоны возобновит карьеру ради клуба из Казахстана
Шахтер заинтересован в трансфере Луиги, Палмейрас хочет 10 млн евро
Винисиус Жуниор Фран Гарсия Эдуардо Камавинга Андрей Лунин Арда Гюлер Дин Хейсен Альваро Арбелоа Флорентино Перес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Футбол | 19 января 2026, 03:40 2
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти

Артем Милевский прокомментировал отключения электроэнергии в Киеве

Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18 января 2026, 16:46 16
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом

Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 08:46
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
Футбол | 19.01.2026, 07:22
Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
Лунін прикує себе кайданками до лави і до закінчення контракту нікуди не піде.
Ответить
+1
Перець
Лунін не продається, в нього контракт довічний
Ответить
0
Популярные новости
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем