Реал собирается выставить на трансфер шесть игроков. Что ждет Лунина?

Из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне мадридский «Реал» готов рассмотреть предложения о трансферах шести футболистов. Об этом сообщила Defenca Central.

В течении нескольких дней королевский клуб потерпел поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» и сенсационно уступил «Альбасете» на стадии 1/4 финала Кубка Испании.

«Из-за болезненных поражений в клубе царит огромное негодование, а также ощущается недостаток интереса и желания выходить на поле и отдавать все силы в каждом матче.

По этой причине, такие игроки, как Винисиус, Эдуардо Камавинга, Андрей Лунин и Фран Гарсия теперь открыты для потенциальных предложений на трансферном рынке.

Под угрозой ухода находятся также Дин Хейсен и Арда Гюлер», – сообщили в Испании.

Руководство мадридского клуба надеется, что новый тренер Альваро Арбелоа сумеет исправить ситуацию и побороться за трофеи в нынешнем сезоне, однако уход некоторых футболистов, которые разочаровали президента Флорентино Переса более чем вероятен.