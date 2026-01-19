Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек признался, что никогда не рассматривал для себя вариант возглавить команду в качестве главного тренера.

«Возглавить Динамо? Нет, я так не мыслю, потому что такое мышление ни к чему хорошему не привело бы. С самого начала я настраивался на работу ассистента и стремился выполнять ее как можно лучше. Моей целью всегда были победы команды и польза от моей работы», – заявил Кендзерек.

