Иностранный тренер не хочет быть наставником Динамо
У Мацея Кендзерека нет таких целей
Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек признался, что никогда не рассматривал для себя вариант возглавить команду в качестве главного тренера.
«Возглавить Динамо? Нет, я так не мыслю, потому что такое мышление ни к чему хорошему не привело бы. С самого начала я настраивался на работу ассистента и стремился выполнять ее как можно лучше. Моей целью всегда были победы команды и польза от моей работы», – заявил Кендзерек.
Ранее сообщалось, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем сотрудничестве с украинским грандом, войне и дальнейших планах.
