Динамо планирует подписать форварда, известна судьба двоих легионеров

Киевское «Динамо» определилось с приоритетами на трансферном рынке – киевский клуб планирует усилить одну позицию и подписать форварда. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Селекционный отдел «бело-синих» продолжает работу в этом направлении и не рассматривает кандидатов на другие позиции.

Кроме того, известна судьба двоих легионеров, которыми якобы интересовалась украинская команда – защитник из Ганы Стенли Куарши и форвард ровенского «Вереса» Эрен Айдин.

По информации источника, несмотря на все слухи, киевский клуб не собирается подписывать этих легионеров.

Подопечные Игоря Костюка отправились в Турцию 15 января для проведения тренировочных сборов. Украинский клуб намерен провести на берегу Средиземного моря около десяти контрольных матчей.