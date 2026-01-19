Динамо планирует подписать форварда, известна судьба двоих легионеров
Стэнли Куарши и Эрена Айдина в киевскому клубе не будет, несмотря на все слухи в прессе
Киевское «Динамо» определилось с приоритетами на трансферном рынке – киевский клуб планирует усилить одну позицию и подписать форварда. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Селекционный отдел «бело-синих» продолжает работу в этом направлении и не рассматривает кандидатов на другие позиции.
Кроме того, известна судьба двоих легионеров, которыми якобы интересовалась украинская команда – защитник из Ганы Стенли Куарши и форвард ровенского «Вереса» Эрен Айдин.
По информации источника, несмотря на все слухи, киевский клуб не собирается подписывать этих легионеров.
Подопечные Игоря Костюка отправились в Турцию 15 января для проведения тренировочных сборов. Украинский клуб намерен провести на берегу Средиземного моря около десяти контрольных матчей.
