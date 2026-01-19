Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир

Английский «Кристал Пэлас» продолжает лихорадить – клуб может остаться без главного тренера, одного из лучших защитников Англии и топ-бомбардира.

Наставник лондонской команды Оливер Гласнер решил покинуть клуб после завершения сезона 2025/26, так как недоволен постоянным уходом важных футболистов и отсутствием необходимого усиления.

51-летний австрийский специалист публично раскритиковал руководство, окончательно разругавшись с боссами команды.

Кроме того, «Кристал Пэлас» потеряет одного из лучших английских защитников – Марк Гехи решил присоединиться к «Манчестер Сити» и уже согласовал условия личного контракта с «горожанами».

Лучший бомбардир Жан-Филипп Матета договорился о переходе в итальянский «Ювентус». Туринский клуб уладил все детали будущего соглашения с 28-летним французом и теперь начнет переговоры с «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» пересекался с киевским «Динамо» (2:0) в матче первого тура основного этапа Лиги конференций.