Нападающему Боруссии не хватило одного гола для повторения рекорда
Сэру Гирасси был близок к повторению достижения Роя Макая
В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 4:2.
Четвертый гол в составе «Боруссии» забил Серу Гирасси.
Для 29-летнего гвинейского форварда «Боруссии» этот гол стал 63-м в 100 матчах Бундеслиги.
Из всех игроков Бундеслиги в истории, которые не являются немцами, только Рой Макай забил больше в своих первых 100 матчах в турнире (64).
- 64 – Рой Макай
- 63 – Серу Гирасси
Напомним, что «Боруссия» из Дортмунда одержала уверенную победу над «Байером».
63 - Serhou Guirassy has scored 63 goals in his 100 Bundesliga games - of all non-German players, only Roy Makaay scored more goals in his first 100 Bundesliga games (64). Hunter. @Guirassy_19 pic.twitter.com/w9mUXSpTmN— OptaFranz (@OptaFranz) May 11, 2025
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