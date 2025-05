Нападающему Боруссии не хватило одного гола для повторения рекорда

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 4:2.

Четвертый гол в составе «Боруссии» забил Серу Гирасси.

Для 29-летнего гвинейского форварда «Боруссии» этот гол стал 63-м в 100 матчах Бундеслиги.

Из всех игроков Бундеслиги в истории, которые не являются немцами, только Рой Макай забил больше в своих первых 100 матчах в турнире (64).

Напомним, что «Боруссия» из Дортмунда одержала уверенную победу над «Байером».

