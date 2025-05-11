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Германия
11 мая 2025, 19:21 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
381
0

Нападающему Боруссии не хватило одного гола для повторения рекорда

Сэру Гирасси был близок к повторению достижения Роя Макая

11 мая 2025, 19:21 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
381
0
Нападающему Боруссии не хватило одного гола для повторения рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 4:2.

Четвертый гол в составе «Боруссии» забил Серу Гирасси.

Для 29-летнего гвинейского форварда «Боруссии» этот гол стал 63-м в 100 матчах Бундеслиги.

Из всех игроков Бундеслиги в истории, которые не являются немцами, только Рой Макай забил больше в своих первых 100 матчах в турнире (64).

  • 64 – Рой Макай
  • 63 – Серу Гирасси

Напомним, что «Боруссия» из Дортмунда одержала уверенную победу над «Байером».

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Байер Байер - Боруссия Д Серу Гирасси статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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