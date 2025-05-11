Без шансов. Боруссия из Дортмунда разбила леверкузенский Байер
«Фармацевты» уже доиграют сезон без мотивации
11 мая в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги встретились леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия».
Показалось, что эта игра была нужна только дортмундцам. Леверкузенцы уже потеряли шансы на чемпионство, а также команда уже обеспечила себе вторую строчку в чемпионате.
Что же касается дортмундцев, то команда еще борется за третью строчку, и в этой игре они бросили все силы, чтобы одержать победу.
Хозяева поля на 31-й минуте вышли вперед усилиями Джереми Фримпонга, но уже через две минуты Юлиан Брандт установил паритет на табло.
На 43-й минуте игрок «Боруссии» Юлиан Риерсон уже вывел гостей вперед.
А во втором тайме дортмундцы вообще не оставили шансов хозяевам. Карим Адейеми сделал счет 1:3, а Серу Гирасси добил «фармацевтов».
В конце матча Йонас Хофманн сократил результат до 2:4.
Бундеслига. 33-й тур. 11 мая
Байер Леверкузен – Боруссия Дортмунд – 2:4
Голы: Фримпонг, 31, Хофманн, 90+2 – Брандт, 33, Риерсон, 43, Адееми, 73, Гирасси, 77
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