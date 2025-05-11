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Чемпионат Германии
Байер
11.05.2025 16:30 – FT 2 : 4
Боруссия Д
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Германия
11 мая 2025, 19:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:10
313
0

Без шансов. Боруссия из Дортмунда разбила леверкузенский Байер

«Фармацевты» уже доиграют сезон без мотивации

11 мая 2025, 19:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:10
313
0
Без шансов. Боруссия из Дортмунда разбила леверкузенский Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги встретились леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия».

Показалось, что эта игра была нужна только дортмундцам. Леверкузенцы уже потеряли шансы на чемпионство, а также команда уже обеспечила себе вторую строчку в чемпионате.

Что же касается дортмундцев, то команда еще борется за третью строчку, и в этой игре они бросили все силы, чтобы одержать победу.

Хозяева поля на 31-й минуте вышли вперед усилиями Джереми Фримпонга, но уже через две минуты Юлиан Брандт установил паритет на табло.

На 43-й минуте игрок «Боруссии» Юлиан Риерсон уже вывел гостей вперед.

А во втором тайме дортмундцы вообще не оставили шансов хозяевам. Карим Адейеми сделал счет 1:3, а Серу Гирасси добил «фармацевтов».

В конце матча Йонас Хофманн сократил результат до 2:4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бундеслига. 33-й тур. 11 мая

Байер Леверкузен – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Фримпонг, 31, Хофманн, 90+2 – Брандт, 33, Риерсон, 43, Адееми, 73, Гирасси, 77

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чемпионат Германии по футболу Ла Лига Байер Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Карим Адейеми
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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