Без шансов. Боруссия из Дортмунда разбила леверкузенский Байер

11 мая в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги встретились леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия».

Показалось, что эта игра была нужна только дортмундцам. Леверкузенцы уже потеряли шансы на чемпионство, а также команда уже обеспечила себе вторую строчку в чемпионате.

Что же касается дортмундцев, то команда еще борется за третью строчку, и в этой игре они бросили все силы, чтобы одержать победу.

Хозяева поля на 31-й минуте вышли вперед усилиями Джереми Фримпонга, но уже через две минуты Юлиан Брандт установил паритет на табло.

На 43-й минуте игрок «Боруссии» Юлиан Риерсон уже вывел гостей вперед.

А во втором тайме дортмундцы вообще не оставили шансов хозяевам. Карим Адейеми сделал счет 1:3, а Серу Гирасси добил «фармацевтов».

В конце матча Йонас Хофманн сократил результат до 2:4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бундеслига. 33-й тур. 11 мая

Байер Леверкузен – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Фримпонг, 31, Хофманн, 90+2 – Брандт, 33, Риерсон, 43, Адееми, 73, Гирасси, 77