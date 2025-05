Комо продолжил свою победную серию в чемпионате Италии

10 мая в рамках 36-го тура Серии А «Комо» дома победил «Кальяри» со счетом 3:1.

«Комо» стал лишь второй командой в истории Серии А, которая в первом своем сезоне по возвращении в элиту победила в шести матчах подряд.

Подобное удавалось только «Лацио» в сезоне 1972/73, тогда римский клуб победил в восьми матчах подряд в чемпионате.

Победная серия «Комо» в сезоне 2024/25:

