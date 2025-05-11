Другие новости11 мая 2025, 03:05 |
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ФОТО. Первый снимок Малиновского с новорожденным сыном. Милота
Руслан Малиновский – счастливый отец
11 мая 2025, 03:05 |
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Руслан Малиновский поделился первым фото с новорожденным сыном.
Жена полузащитника «Дженоа» Роксана выложила трогательный снимок в сторис.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фото Руслан держит малыша, а их дочь ласково касается братика.
«Сегодня большой день – выписка», – написала Роксана Малиновская.
Семейное фото растрогало подписчиков.
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