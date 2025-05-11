ФОТО. Первый снимок Малиновского с новорожденным сыном. Милота

Руслан Малиновский поделился первым фото с новорожденным сыном.

Жена полузащитника «Дженоа» Роксана выложила трогательный снимок в сторис.

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На фото Руслан держит малыша, а их дочь ласково касается братика.

«Сегодня большой день – выписка», – написала Роксана Малиновская.

Семейное фото растрогало подписчиков.