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11 мая 2025, 03:05 |
46
0

ФОТО. Первый снимок Малиновского с новорожденным сыном. Милота

Руслан Малиновский – счастливый отец

11 мая 2025, 03:05 |
46
0
ФОТО. Первый снимок Малиновского с новорожденным сыном. Милота
Instagram. Роксана и Руслан Малиновские

Руслан Малиновский поделился первым фото с новорожденным сыном.

Жена полузащитника «Дженоа» Роксана выложила трогательный снимок в сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Руслан держит малыша, а их дочь ласково касается братика.

«Сегодня большой день – выписка», – написала Роксана Малиновская.

Семейное фото растрогало подписчиков.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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