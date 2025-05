Важный гол. Шевченко вывел Уотфорд в финал Юношеской лиги Англии

9 мая состоялся полуфинальный матч Юношеской лиги Англии, в котором встретились «Бернли» U-18 и «Уотфорд» U-18. Гости вырвали победу на последних минутах встречи со счетом 2:1.

В составе «Уотфорда» с первых минут вышел сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко – Кристиан. Он сыграл 60 минут и забил важный гол, когда его команда уступала со счетом 0:1. «Уотфорд» вырвал победу благодаря результативному удару на 89-й минуте и теперь сыграет в финале лиги.

В нынешнем сезоне Шевченко-младший провел 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов.

Юношеская лига Англии, 1/2 финала. 9 мая

Бернли U-18 – Уотфорд U-18 – 1:2

SHEVCHENKO SLOTS IT HOME!! pic.twitter.com/JWZRDrAdut

NABIZADA GETS US INFRONT!! pic.twitter.com/NAAH0vS4Yp

WE'RE INTO THE FINAL! 😮‍💨 pic.twitter.com/su0sNOgGDX