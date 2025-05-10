Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важный гол. Шевченко вывел Уотфорд в финал Юношеской лиги Англии
Англия
10 мая 2025, 13:21 |
411
0

Важный гол. Шевченко вывел Уотфорд в финал Юношеской лиги Англии

Команда с украинцем в составе вырвала победу на последних минутах матча

10 мая 2025, 13:21 |
411
0
Важный гол. Шевченко вывел Уотфорд в финал Юношеской лиги Англии
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

9 мая состоялся полуфинальный матч Юношеской лиги Англии, в котором встретились «Бернли» U-18 и «Уотфорд» U-18. Гости вырвали победу на последних минутах встречи со счетом 2:1.

В составе «Уотфорда» с первых минут вышел сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко – Кристиан. Он сыграл 60 минут и забил важный гол, когда его команда уступала со счетом 0:1. «Уотфорд» вырвал победу благодаря результативному удару на 89-й минуте и теперь сыграет в финале лиги.

В нынешнем сезоне Шевченко-младший провел 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов.

Юношеская лига Англии, 1/2 финала. 9 мая

Бернли U-18 – Уотфорд U-18 – 1:2

По теме:
Аморим наложил вето на трансфер лидера МЮ. Его сватают в Саудовскую Аравию
ФОТО. Lamborghini игрока Манчестер Юнайтед конфисковали. Причина
Сандерленд обыграл команду Лэмпарда на старте плей-офф за выход в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Уотфорд Бернли Андрей Шевченко Кристиан Шевченко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Футбол | 10 мая 2025, 09:33 32
Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера
Известное испанское СМИ назвало имя нового тренера Шахтера

Marca подтверждает, что «горняков» с нового сезона примет Арда Туран

Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра
Футбол | 10 мая 2025, 13:34 2
Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра
Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра

Шимон Марциняк удивился, когда увидел свой комментарий, который он не давал

Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10.05.2025, 08:29
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Футбол | 10.05.2025, 06:23
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
08.05.2025, 15:03 3
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
08.05.2025, 12:19 10
Футбол
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
09.05.2025, 12:50 2
Хоккей
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
08.05.2025, 11:55 1
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
08.05.2025, 10:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем