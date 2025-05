В Норвегии болельщик обменял 5 кг рыбы на билет матча Лиги Европы

На полуфинальном матче Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Тоттенхэмом» будет аншлаг, ведь билеты на матч были разобраны через несколько часов.

По информации издания talkSport, на матче будет особый болельщик, который свой билет не купил, а обменял на рыбу.

Известно, что владелец билета запросил за него пять килограммов полусушенной рыбы, на что болельщик согласился.

Теперь счастливчик будет наблюдать за матчем на стадионе, а вот бывший владелец билета пересмотрит его под рыбку и, возможно, с алкоголем.

