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  4. Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера
Лига чемпионов
07 мая 2025, 08:14 |
2677
4

Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера

Марко Тюрам подошел к 17-летнему вингеру сразу после финального свистка

07 мая 2025, 08:14 |
2677
4
Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).

После финального свистка, который зафиксировал поражение и вылет каталонского клуба, один из лучших игроков этого противостояния Ламин Ямаль не смог сдержать слез и рухнул на поле.

К 17-летнему вингеру подошел игрок «Интера» Маркус Тюрам, который пытался утешить огорченного футболиста. Ямаля, который лежал на поле, пытались поднять партнеры, но тот еще долгое время не мог принять поражение.

В этом противостоянии подопечные Ханса-Дитера Флика отправили в ворота соперника шесть мячей, но это не помогло пробиться в финал. «Барселона» сосредоточится на внутреннем чемпионате, где она занимает первом место.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Ламин Ямаль Маркус Тюрам
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Saar
Ви з Вінісіусом не брати!?🤣🤣 . І далі веди себе "великим босом": кого купляти Барсі, кого ні, с ким грати в основі, з ким ні!
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