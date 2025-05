Ямаль расплакался из-за вылета в Лиге чемпионов. Его утешал игрок Интера

7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).

После финального свистка, который зафиксировал поражение и вылет каталонского клуба, один из лучших игроков этого противостояния Ламин Ямаль не смог сдержать слез и рухнул на поле.

К 17-летнему вингеру подошел игрок «Интера» Маркус Тюрам, который пытался утешить огорченного футболиста. Ямаля, который лежал на поле, пытались поднять партнеры, но тот еще долгое время не мог принять поражение.

В этом противостоянии подопечные Ханса-Дитера Флика отправили в ворота соперника шесть мячей, но это не помогло пробиться в финал. «Барселона» сосредоточится на внутреннем чемпионате, где она занимает первом место.

