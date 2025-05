35+ в пяти сезонах подряд. Килиан Мбаппе демонстрирует элитный уровень

В матче против «Сельты» французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем.

Француз имеет в своем активе уже 36 голов за Реал во всех турнирах в этом сезоне.

Килиан Мбаппе пять сезонов подряд забивает 35+ голов.

36 – 2024/25, «Реал»

45 – 2023/24, «ПСЖ»

41 – 2022/23, «ПСЖ»

39 – 2021/22, «ПСЖ»

42 – 2020/21, «ПСЖ»

За всю карьеру Килиан Мбаппе провел 435 матчей, забил 326 голов и отдал 129 ассистов.

Kylian Mbappe has now scored 𝟑𝟓+ goals in each of his last 𝐅𝐈𝐕𝐄 club campaigns ⚽️🤩 pic.twitter.com/kfPWoq8xR4