35+ в пяти сезонах подряд. Килиан Мбаппе демонстрирует элитный уровень
Французский нападающий «Реала» отметился выдающимся достижением
В матче против «Сельты» французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем.
Француз имеет в своем активе уже 36 голов за Реал во всех турнирах в этом сезоне.
Килиан Мбаппе пять сезонов подряд забивает 35+ голов.
36 – 2024/25, «Реал»
45 – 2023/24, «ПСЖ»
41 – 2022/23, «ПСЖ»
39 – 2021/22, «ПСЖ»
42 – 2020/21, «ПСЖ»
За всю карьеру Килиан Мбаппе провел 435 матчей, забил 326 голов и отдал 129 ассистов.
Kylian Mbappe has now scored 𝟑𝟓+ goals in each of his last 𝐅𝐈𝐕𝐄 club campaigns ⚽️🤩 pic.twitter.com/kfPWoq8xR4— LiveScore (@livescore) May 5, 2025
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