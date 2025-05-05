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  4. 35+ в пяти сезонах подряд. Килиан Мбаппе демонстрирует элитный уровень
Испания
05 мая 2025, 22:23 | Обновлено 05 мая 2025, 22:56
445
0

35+ в пяти сезонах подряд. Килиан Мбаппе демонстрирует элитный уровень

Французский нападающий «Реала» отметился выдающимся достижением

05 мая 2025, 22:23 | Обновлено 05 мая 2025, 22:56
445
0
35+ в пяти сезонах подряд. Килиан Мбаппе демонстрирует элитный уровень
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче против «Сельты» французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем.

Француз имеет в своем активе уже 36 голов за Реал во всех турнирах в этом сезоне.

Килиан Мбаппе пять сезонов подряд забивает 35+ голов.

36 – 2024/25, «Реал»
45 – 2023/24, «ПСЖ»
41 – 2022/23, «ПСЖ»
39 – 2021/22, «ПСЖ»
42 – 2020/21, «ПСЖ»

За всю карьеру Килиан Мбаппе провел 435 матчей, забил 326 голов и отдал 129 ассистов.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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