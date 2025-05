Брюгге в рекордный раз выиграл Кубок Бельгии

«Брюгге» в 12-й раз стал обладателем Кубка Бельгии, в финале одержав победу над «Андерлехтом» со счетом 2:1.

Теперь топ-3 по количеству побед в турнире выглядит следующим образом:

12 – «Брюгге»

9 – «Андерлехт»

8 – «Стандард»

Этот трофей стал первым для Брюгге за последние 10 лет.

Поражение в классическом бельгийском матче означает, что «Андерлехт» снова не выиграл трофей. В последний раз клуб из Брюсселя выигрывал Кубок Бельгии в 2008 году.

