Норвежский теннисист поддержал Игу Свентек, отреагировав на ее слезы

Норвежский теннисист Каспер Рууд поддержал Игу Свентек после того, как она потерпела разгромное поражение в полуфинале WTA 1000 в Мадриде от американки Коко Гауфф.

Реагируя на трогательное видео, на котором польская теннисистка едва сдерживает эмоции во время матча, Каспер Рууд обратился к пятикратной чемпионке турниров Большого шлема с сообщением в соцсети.

«Эй, Ига Свентек, держи голову выше.

Как и миллионы людей, я обожаю смотреть, как ты играешь. Сегодня был не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернешься еще сильнее», – написал Рууд.

Четверг выдался удачным для самого Каспера. Он вышел в полуфинал грунтового Мастерса в Мадриде, уверенно обыграв Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5.

15-я ракетка мирового рейтинга ATP пока не завоевывал титулы на таком уровне, несмотря на два финала в прошлом, но на этом турнире у него хорошие шансы впервые добиться успеха.

Hey @iga_swiatek keep your head up🙏🙏

Like millions of other people I love watching you play. Not your day today, but you inspire so many and you’ll be back stronger than ever!!😊🤩👏🎾 https://t.co/zV2lQE4kKq