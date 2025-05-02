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WTA
02 мая 2025, 12:43 | Обновлено 02 мая 2025, 12:55
633
2

Норвежский теннисист поддержал Игу Свентек, отреагировав на ее слезы

Каспер Рууд написал сообщение в соцсети

02 мая 2025, 12:43 | Обновлено 02 мая 2025, 12:55
633
2
Норвежский теннисист поддержал Игу Свентек, отреагировав на ее слезы
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд поддержал Игу Свентек после того, как она потерпела разгромное поражение в полуфинале WTA 1000 в Мадриде от американки Коко Гауфф.

Реагируя на трогательное видео, на котором польская теннисистка едва сдерживает эмоции во время матча, Каспер Рууд обратился к пятикратной чемпионке турниров Большого шлема с сообщением в соцсети.

«Эй, Ига Свентек, держи голову выше.

Как и миллионы людей, я обожаю смотреть, как ты играешь. Сегодня был не твой день, но ты вдохновляешь многих, и ты вернешься еще сильнее», – написал Рууд.

Четверг выдался удачным для самого Каспера. Он вышел в полуфинал грунтового Мастерса в Мадриде, уверенно обыграв Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5.

15-я ракетка мирового рейтинга ATP пока не завоевывал титулы на таком уровне, несмотря на два финала в прошлом, но на этом турнире у него хорошие шансы впервые добиться успеха.

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WTA Мадрид ATP Мадрид Каспер Рууд Ига Свёнтек Коко Гауфф Даниил Медведев фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Muskrat2
Так шкода мільйонерів, аж бутерброд не лізе в рот. 
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