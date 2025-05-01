Стали известны стартовые составы на матч Юргорден – Челси
Первый матч 1/2 финала Лиги конференций начнется в 22:00 по Киеву
В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу примет Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Юргорден» – «Челси»:
Startelvan mot Chelsea FC i semifinalen av UEFA Conference League💪— Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) May 1, 2025
Matchinformation på https://t.co/PUmOG0VUk7 pic.twitter.com/ZImsmZt2HS
Here it is: your semi-final team news! 📰#CFC | #UECL pic.twitter.com/8QiQaBB2BA— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2025
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