Стали известны стартовые составы на матч Юргорден – Челси

В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу примет Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Юргорден» – «Челси»:

Here it is: your semi-final team news! 📰#CFC | #UECL pic.twitter.com/8QiQaBB2BA