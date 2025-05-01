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  4. Стали известны стартовые составы на матч Юргорден – Челси
Лига конференций
01 мая 2025, 20:52 |
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Стали известны стартовые составы на матч Юргорден – Челси

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций начнется в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 20:52 |
190
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Стали известны стартовые составы на матч Юргорден – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу примет Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Юргорден» – «Челси»:

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Юргорден Челси Лига конференций стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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