Возвращение Бущана. Стартовые составы на матч Аль-Фатех – Аль-Шабаб

В четверг, 1 мая, состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Шабабом».

Встречу примет Принц Абдулла бин Джаллави Спортс Сити в Хофуфе.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан выйдет в стартовом составе впервые с 6 апреля.

Стартовые составы на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Шабаб»:

