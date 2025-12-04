Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Англия
04 декабря 2025, 20:33 |
742
0

Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент

Египетский вингер привлекает внимание «Сан-Диего»

04 декабря 2025, 20:33 |
742
0
Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Сан-Диего». Об этом сообщает Том Богерт.

По информации журналиста, клуб из одноименного города является фаворитом на подписание 33-летнего футболиста в случае, если он не перейдет в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поведении Мохамеда Салаха.

По теме:
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты
В Италии готовят топ-трансфер одного из лучших игроков поколения
трансферы трансферы АПЛ Major League Soccer (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ливерпуль Сан-Диего (MLS) Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04 декабря 2025, 05:55 7
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
Бокс | 04 декабря 2025, 18:17 7
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира

Соперником украинского боксера станет американец Деонтей Уайлдер

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 04.12.2025, 02:27
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Футбол | 04.12.2025, 19:01
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Бокс | 04.12.2025, 00:07
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 31
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем