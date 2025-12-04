Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Египетский вингер привлекает внимание «Сан-Диего»
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Сан-Диего». Об этом сообщает Том Богерт.
По информации журналиста, клуб из одноименного города является фаворитом на подписание 33-летнего футболиста в случае, если он не перейдет в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поведении Мохамеда Салаха.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Носов был готов оставить проект
Соперником украинского боксера станет американец Деонтей Уайлдер