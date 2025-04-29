Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?
Сегодня, 29 апреля, в Лондоне Арсенал Микеля Артеты примет ПСЖ Луиса Энрике
В первом полуфинале Лиги чемпионов будут играть Арсенал и ПСЖ, тренерами которых являются испанцы Микель Артета и Луис Энрике.
В третий раз в истории Лиги чемпионов в полуфинальных матчах сойдутся друг против друга два испанских тренера.
В первый раз подобный случай произошел в сезоне 2001/02, когда в противостоянии Барселоны и Реала главными тренерами были Карлос Решак и Висенте Дель Боске.
Во второй раз испанские специалисты сошлись друг против друга в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15. Тогда Бавария под руководством Пепа Гвардиолы встречалась с Барселоной Луиса Энрике.
В этом сезоне Луис Энрике снова встретится с соотечественником в полуфинале. В этот раз как тренер ПСЖ против Арсенала Микеля Артеты.
3 - @ChampionsLeague Semifinals featuring two Spanish managers 🇪🇸:— OptaJose (@OptaJose) April 29, 2025
2001/02: Rexach (Barcelona) vs. Del Bosque (Real Madrid).
2014/15: Guardiola (FC Bayern) vs. Luis Enrique (Barcelona).
2024/25: Mikel Arteta (Arsenal) vs Luis Enrique (PSG).
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