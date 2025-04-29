Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?

В первом полуфинале Лиги чемпионов будут играть Арсенал и ПСЖ, тренерами которых являются испанцы Микель Артета и Луис Энрике.

В третий раз в истории Лиги чемпионов в полуфинальных матчах сойдутся друг против друга два испанских тренера.

В первый раз подобный случай произошел в сезоне 2001/02, когда в противостоянии Барселоны и Реала главными тренерами были Карлос Решак и Висенте Дель Боске.

Во второй раз испанские специалисты сошлись друг против друга в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15. Тогда Бавария под руководством Пепа Гвардиолы встречалась с Барселоной Луиса Энрике.

В этом сезоне Луис Энрике снова встретится с соотечественником в полуфинале. В этот раз как тренер ПСЖ против Арсенала Микеля Артеты.