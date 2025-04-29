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  4. Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 12:51 |
68
0

Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?

Сегодня, 29 апреля, в Лондоне Арсенал Микеля Артеты примет ПСЖ Луиса Энрике

29 апреля 2025, 12:51 |
68
0
Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артета и Энрике

В первом полуфинале Лиги чемпионов будут играть Арсенал и ПСЖ, тренерами которых являются испанцы Микель Артета и Луис Энрике.

В третий раз в истории Лиги чемпионов в полуфинальных матчах сойдутся друг против друга два испанских тренера.

В первый раз подобный случай произошел в сезоне 2001/02, когда в противостоянии Барселоны и Реала главными тренерами были Карлос Решак и Висенте Дель Боске.

Во второй раз испанские специалисты сошлись друг против друга в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15. Тогда Бавария под руководством Пепа Гвардиолы встречалась с Барселоной Луиса Энрике.

В этом сезоне Луис Энрике снова встретится с соотечественником в полуфинале. В этот раз как тренер ПСЖ против Арсенала Микеля Артеты.

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Микель Артета Луис Энрике Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Лондон статистика Арсенал - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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