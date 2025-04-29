Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Английский Арсенал и французский ПСЖ встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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За день до матча состоялась традиционная пресс-конференция наставников команд.

Микель Артета и Луис Энрике поделились своими ожиданиями от полуфинального поединка.

ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ