Лига чемпионов29 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 29 апреля 2025, 01:04
88
0
ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ
Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
29 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 29 апреля 2025, 01:04
88
0
Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Английский Арсенал и французский ПСЖ встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За день до матча состоялась традиционная пресс-конференция наставников команд.
Микель Артета и Луис Энрике поделились своими ожиданиями от полуфинального поединка.
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ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ
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