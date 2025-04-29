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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 29 апреля 2025, 01:04
88
0

ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ

Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

29 апреля 2025, 00:51 | Обновлено 29 апреля 2025, 01:04
88
0
ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ
Коллаж Sport.ua. Микель Артета и Луис Энрике

Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Английский Арсенал и французский ПСЖ встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За день до матча состоялась традиционная пресс-конференция наставников команд.

Микель Артета и Луис Энрике поделились своими ожиданиями от полуфинального поединка.

ВИДЕО. Что сказали Артета и Луис Энрике перед матчем ЛЧ Арсенал – ПСЖ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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