Во вторник, 29 апреля, состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

«Арсенал» в основном этапе Лиги чемпионов набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение). Команда заняла третье место и сразу вышла в 1/8 финала. «Арсенал» без проблем прошел ПСВ, а в четвертьфинале встретился с мадридским «Реалом». В первом матче, который проходил в Лондоне, команда Микеля Артеты неожиданно для многих аналитиков одержала победу со счетом 3:0. «Реал» был полон решимости отыграться, но уступил и в домашнем матче. Перед поединком с «ПСЖ», «канониры» в АПЛ сыграли с «Кристал Пэлас» вничью 2:2.

ПСЖ

«ПСЖ» основной этап Лиги чемпионов закончил на 15 месте. В 1/16 финала соперником «ПСЖ» стал «Брест». Серьезного сопротивления парижский клуб не ощутил (3:0 в гостях и 7:0 дома). А далее на пути «ПСЖ» встречались только английские команды. Французский клуб в серии пенальти обыграл «Ливерпуль». В четвертьфинале соперником «ПСЖ» стала «Астон Вилла». «ПСЖ» дома выиграл 3:1, в гостях уступил 2:3, и по сумме двух матчей вышел в полуфинал. В чемпионате Франции «ПСЖ» шел без поражений, но в последнем матче перед встречей с «Арсеналом» проиграл «Ницце» со счетом 1:3.

Личные встречи

Команды встречались в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок проходил в Лондоне и закончился победой «Арсенала» со счетом 2:0. Также «Арсенал» и «ПСЖ» играли в групповом этапе ЛЧ сезона-2016/17. Тогда оба поединка закончились вничью (1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне).

«Арсенал» – «ПСЖ»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «Арсенал» забивает в среднем по 2,5 гола за игру. Средняя результативность «ПСЖ» составляет 2,14 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,77.

Прогноз Sport.ua Арсенал ПСЖ Забьют обе команды 1,77 Сделать ставку

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