Спасли аутсайдера. Порту уступило Эштрели и все результаты 31-го тура

31–й тур Лиги Португалии начался 25 апреля.

«Фамаликау» встречался с «Брагой». Эта игра завершилась ничьей, но в матч забивали только хозяева. На 8–й минуте с пенальти отличился Джастин де Хас, а на 74 Пиньейро отметился автоголом. В итоге 1:1

«Санта Клара» одержала победу над «Арокой» – 2:0.

«Порту» сенсационно уступило на выезде «Эштреле», которая борется за выживание. В первом тайме забил Кикас, а во втором удвоил преимущество хозяев Руис.

«Жил Висенте» дожало «Фаренсе» в добавленное арбитром время. Единственный гол был забит на 90+2–й минуте.

«Бенфика» с Трубиным в составе разгромила АФС – 6:0, а «Спортинг» с покером Дьокереша поиздевался над «Боавиштой» (5:0).

Одна игра 31-го тура была перенесена из-за перебоев со светом в Португалии, который возник из-за аномального атмосферного явления. Играть имели «Каза Пиа» и «Эшторил».

Лига Португалии. 31–й тур

Фамаликау – Брага – 1:1

Голы: Де Хас, 8 (пенальти), – Пиньейро, 74 (автогол)

Санта Клара – Арока – 2:0

Голы: Рикардиньо, 4, 37

Эштрела – Порту – 2:0

Голы: Кикас, 38, Руис, 61

Жил Висенте – Фаренсе – 1:0

Гол: Бамба, 90+2

Морейренсе – Насьональ – 1:1

Голы: Мараньо, 65, – Зе Виктор, 80

Бенфика – АФС – 6:0

Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82

Боавишта – Спортинг – 0:5

Голы: Дьокереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57

Гимарайнш – Риу Аве – 3:0

Голы: Бакулас, 14 (автогол), Мендеш, 30, Арканьо, 44

Турнирная таблица