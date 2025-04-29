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Португалия
29 апреля 2025, 02:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 02:59
47
0

Спасли аутсайдера. Порту уступило Эштрели и все результаты 31-го тура

Итоги 31 тура португальской лиги

29 апреля 2025, 02:32 | Обновлено 29 апреля 2025, 02:59
47
0
Спасли аутсайдера. Порту уступило Эштрели и все результаты 31-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

31–й тур Лиги Португалии начался 25 апреля.

«Фамаликау» встречался с «Брагой». Эта игра завершилась ничьей, но в матч забивали только хозяева. На 8–й минуте с пенальти отличился Джастин де Хас, а на 74 Пиньейро отметился автоголом. В итоге 1:1

«Санта Клара» одержала победу над «Арокой» – 2:0.

«Порту» сенсационно уступило на выезде «Эштреле», которая борется за выживание. В первом тайме забил Кикас, а во втором удвоил преимущество хозяев Руис.

«Жил Висенте» дожало «Фаренсе» в добавленное арбитром время. Единственный гол был забит на 90+2–й минуте.

«Бенфика» с Трубиным в составе разгромила АФС – 6:0, а «Спортинг» с покером Дьокереша поиздевался над «Боавиштой» (5:0).

Одна игра 31-го тура была перенесена из-за перебоев со светом в Португалии, который возник из-за аномального атмосферного явления. Играть имели «Каза Пиа» и «Эшторил».

Лига Португалии. 31–й тур

Фамаликау – Брага – 1:1

Голы: Де Хас, 8 (пенальти), – Пиньейро, 74 (автогол)

Санта Клара – Арока – 2:0

Голы: Рикардиньо, 4, 37

Эштрела – Порту – 2:0

Голы: Кикас, 38, Руис, 61

Жил Висенте – Фаренсе – 1:0

Гол: Бамба, 90+2

Морейренсе – Насьональ – 1:1

Голы: Мараньо, 65, – Зе Виктор, 80

Бенфика – АФС – 6:0

Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82

Боавишта – Спортинг – 0:5

Голы: Дьокереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57

Гимарайнш – Риу Аве – 3:0

Голы: Бакулас, 14 (автогол), Мендеш, 30, Арканьо, 44

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 31 23 6 2 83 - 25 75
2 Бенфика 31 24 3 4 80 - 25 75
3 Брага 31 19 7 5 52 - 26 64
4 Порту 31 19 5 7 57 - 28 62
5 Витория Гимараеш 31 13 12 6 44 - 32 51
6 Санта Клара 31 15 5 11 31 - 29 50
7 Фамаликау 31 11 11 9 40 - 34 44
8 Каза Пия 30 11 8 11 35 - 38 41
9 Эшторил 30 10 9 11 38 - 48 39
10 Морейренсе 31 9 9 13 36 - 45 36
11 Насьонал 31 9 6 16 28 - 42 33
12 Арока 31 8 9 14 30 - 47 33
13 Риу Аве 31 8 9 14 33 - 51 33
14 Жил Висенте 31 8 8 15 31 - 43 32
15 Эштрела Амадора 31 7 8 16 24 - 43 29
16 АВС 31 4 12 15 23 - 55 24
17 Боавишта 31 5 6 20 20 - 52 21
18 Фаренсе 31 4 9 18 20 - 42 21
Полная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Зе Витор (Насьонал).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Lincon (Морейренсе).
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Фамаликау Брага Санта Клара Арока Порту Эштрела Амадора Жил Висенте Фаренсе Морейренсе Насьонал Фуншал Бенфика Боавишта Спортинг Лиссабон Риу Аве Витория Гимараеш чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Каза Пия Эшторил
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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