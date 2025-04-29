Спасли аутсайдера. Порту уступило Эштрели и все результаты 31-го тура
Итоги 31 тура португальской лиги
31–й тур Лиги Португалии начался 25 апреля.
«Фамаликау» встречался с «Брагой». Эта игра завершилась ничьей, но в матч забивали только хозяева. На 8–й минуте с пенальти отличился Джастин де Хас, а на 74 Пиньейро отметился автоголом. В итоге 1:1
«Санта Клара» одержала победу над «Арокой» – 2:0.
«Порту» сенсационно уступило на выезде «Эштреле», которая борется за выживание. В первом тайме забил Кикас, а во втором удвоил преимущество хозяев Руис.
«Жил Висенте» дожало «Фаренсе» в добавленное арбитром время. Единственный гол был забит на 90+2–й минуте.
«Бенфика» с Трубиным в составе разгромила АФС – 6:0, а «Спортинг» с покером Дьокереша поиздевался над «Боавиштой» (5:0).
Одна игра 31-го тура была перенесена из-за перебоев со светом в Португалии, который возник из-за аномального атмосферного явления. Играть имели «Каза Пиа» и «Эшторил».
Лига Португалии. 31–й тур
Фамаликау – Брага – 1:1
Голы: Де Хас, 8 (пенальти), – Пиньейро, 74 (автогол)
Санта Клара – Арока – 2:0
Голы: Рикардиньо, 4, 37
Эштрела – Порту – 2:0
Голы: Кикас, 38, Руис, 61
Жил Висенте – Фаренсе – 1:0
Гол: Бамба, 90+2
Морейренсе – Насьональ – 1:1
Голы: Мараньо, 65, – Зе Виктор, 80
Бенфика – АФС – 6:0
Голы: Араужу, 8, Павлидис, 23, Амдуни, 26, Актюркоглу, 40, Белотти, 71, Отаменди, 82
Боавишта – Спортинг – 0:5
Голы: Дьокереш, 6, 45+1, 50, 90+2, Араухо, 57
Гимарайнш – Риу Аве – 3:0
Голы: Бакулас, 14 (автогол), Мендеш, 30, Арканьо, 44
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|31
|23
|6
|2
|83 - 25
|75
|2
|Бенфика
|31
|24
|3
|4
|80 - 25
|75
|3
|Брага
|31
|19
|7
|5
|52 - 26
|64
|4
|Порту
|31
|19
|5
|7
|57 - 28
|62
|5
|Витория Гимараеш
|31
|13
|12
|6
|44 - 32
|51
|6
|Санта Клара
|31
|15
|5
|11
|31 - 29
|50
|7
|Фамаликау
|31
|11
|11
|9
|40 - 34
|44
|8
|Каза Пия
|30
|11
|8
|11
|35 - 38
|41
|9
|Эшторил
|30
|10
|9
|11
|38 - 48
|39
|10
|Морейренсе
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11
|Насьонал
|31
|9
|6
|16
|28 - 42
|33
|12
|Арока
|31
|8
|9
|14
|30 - 47
|33
|13
|Риу Аве
|31
|8
|9
|14
|33 - 51
|33
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|31 - 43
|32
|15
|Эштрела Амадора
|31
|7
|8
|16
|24 - 43
|29
|16
|АВС
|31
|4
|12
|15
|23 - 55
|24
|17
|Боавишта
|31
|5
|6
|20
|20 - 52
|21
|18
|Фаренсе
|31
|4
|9
|18
|20 - 42
|21
События матча
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