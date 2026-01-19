Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Эйнел Соареш продолжит карьеру после ЛНЗ
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 13:48 | Обновлено 19 января 2026, 13:53
121
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Эйнел Соареш продолжит карьеру после ЛНЗ

Экс-игрок черкасского клуба вернется в «Тренчин»

19 января 2026, 13:48 | Обновлено 19 января 2026, 13:53
121
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Эйнел Соареш продолжит карьеру после ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Вингер Эйнел Соареш станет футболистом «Тренчина». Об этом сообщает пресс-служба словацкого клуба.

В социальных сетях представителя элитного дивизион чемпионата Словакии уже вышел анонс возвращения 24-летнего футболиста в клуб. До этого он уже выступал з «Тенчин», из которого летом 2024 года и перебрался в ЛНЗ. Черкасский клб уже объявил о уходе Соареша.

В текущем сезоне Эйнел Соареш провел сего восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действивй.

Ранее сообщалось о том, что Паламарчук получил предложение выступать за сборную Молдовы.

По теме:
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Стало известно, кто усилит Реал в летнее трансферное окно
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ избавился от скандального легионера
Эйнел Соареш ЛНЗ Черкассы Тренчин трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу свободный агент
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Теннис | 18 января 2026, 15:20 2
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете

Винус Уильямс была близка к победе над Ольгой Данилович в поединке 1/64 финала

Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Футбол | 19 января 2026, 08:19 3
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир

«Кристал Пэлас» покинут Оливер Гласнер, Марк Гехи и Жан-Филипп Матета

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Футбол | 19.01.2026, 12:47
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 12
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем