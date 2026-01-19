ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Эйнел Соареш продолжит карьеру после ЛНЗ
Экс-игрок черкасского клуба вернется в «Тренчин»
Вингер Эйнел Соареш станет футболистом «Тренчина». Об этом сообщает пресс-служба словацкого клуба.
В социальных сетях представителя элитного дивизион чемпионата Словакии уже вышел анонс возвращения 24-летнего футболиста в клуб. До этого он уже выступал з «Тенчин», из которого летом 2024 года и перебрался в ЛНЗ. Черкасский клб уже объявил о уходе Соареша.
В текущем сезоне Эйнел Соареш провел сего восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действивй.
Ранее сообщалось о том, что Паламарчук получил предложение выступать за сборную Молдовы.
