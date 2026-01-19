Стал известен самый выносливый игрок Динамо. Он снова лучший

На старте зимних тренировочных сборов игроки Динамо прошли известный тест на выносливость – тест йо-йо. Как и год назад, лучшие показатели набрал хавбек Николай Михайленко.

– Прошлой зимой ты тоже выиграл в тесте «йо-йо». Выходит, что держишь планку.

– Здесь нет такого, что ты выиграл этот тест. Просто каждый бежит столько, сколько он может. Для меня самое главное не то, что я кого победил (это вообще неважно), а то, что я в этом году побил свой результат. Это значит, что я где-то стал лучше. Я доволен тем, что стал лучше, чем был.

– Был кто-нибудь, кто тебя удивил во время этого теста? Максим Коробов с тобой сражался до последнего.

– Не скажу, что он удивил. Он тоже крепкий парень. Если он тоже столько пробежал, это довольно хороший результат. Значит, он тоже достаточно вынослив. Я не скажу, что он удивил, он просто молодец.