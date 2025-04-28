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Кубок Испании
28 апреля 2025, 13:09 |
1136
0

Футболист Реала намерен отомстить Барселоне после поражения в Кубке

Орельен Тчуамени прокомментировал неудачу в турнире

28 апреля 2025, 13:09 |
1136
0
Футболист Реала намерен отомстить Барселоне после поражения в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Реал».

Каталонский клуб одолел соперника в дополнительное время со счетом 3:2. Полузащитник «сливочных» Орельен Тчуамени был недоволен тем, как соперник празднует победу и оставил сообщение «Барселоне»:

«Они празднуют наши поражения так, будто «Реал» никогда больше не одолеет «Барселону». Мы вернемся», – написал француз в социальных сетях.

В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Реал», кроме поражения в финале Кубка Испании, также вылетел из Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти продолжают бороться за первое место в испанской Ла Лиге.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Орельен Тчуамени
Николай Титюк Источник: Footmercato
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