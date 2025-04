Футболист Реала намерен отомстить Барселоне после поражения в Кубке

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Реал».

Каталонский клуб одолел соперника в дополнительное время со счетом 3:2. Полузащитник «сливочных» Орельен Тчуамени был недоволен тем, как соперник празднует победу и оставил сообщение «Барселоне»:

«Они празднуют наши поражения так, будто «Реал» никогда больше не одолеет «Барселону». Мы вернемся», – написал француз в социальных сетях.

В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Реал», кроме поражения в финале Кубка Испании, также вылетел из Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти продолжают бороться за первое место в испанской Ла Лиге.

They celebrate our losses like we ain’t gon win again.

We will be back🤝🏾 pic.twitter.com/xqN2Z5uSZk