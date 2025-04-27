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  4. Рома продолжает свою феноменальную серию под руководством Клаудио Раньери
Италия
27 апреля 2025, 19:40 |
1373
3

Рома продолжает свою феноменальную серию под руководством Клаудио Раньери

Очередной жертвой «Ромы» стал миланский «Интер»

27 апреля 2025, 19:40 |
1373
3
Рома продолжает свою феноменальную серию под руководством Клаудио Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Интер» дома проиграл «Роме» со счетом 0:1.

Это поражение Интера стало третьим подряд во всех турнирах, в которых команда не забила ни одного гола.

«Болонья» – «Интер» – 1:0
«Интер» – «Милан» – 0:3
«Интер» – «Рома» – 0:1

В последний раз подобное случалось с Интером в 2012 году (5 проигранных матчей подряд без забитых мячей).

Рома продлила свою беспроигрышную серию в Серии А, которая составляет уже 18 матчей.

Также интересен тот факт, что «Рома» под руководством Клаудио Раньери имеет наибольшее количество очков в Серии А после его назначения главным тренером римлян.

47 – «Рома»
46 – «Интер»
45 – «Наполи»

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Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Интер - Рома Матиас Суле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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OKs100
Через пару месяцев Раньери сказал, что заканчивает с футболом.
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Первый Среди Равных
Супер-тренер!!
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