Рома продолжает свою феноменальную серию под руководством Клаудио Раньери
Очередной жертвой «Ромы» стал миланский «Интер»
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Интер» дома проиграл «Роме» со счетом 0:1.
Это поражение Интера стало третьим подряд во всех турнирах, в которых команда не забила ни одного гола.
«Болонья» – «Интер» – 1:0
«Интер» – «Милан» – 0:3
«Интер» – «Рома» – 0:1
В последний раз подобное случалось с Интером в 2012 году (5 проигранных матчей подряд без забитых мячей).
Рома продлила свою беспроигрышную серию в Серии А, которая составляет уже 18 матчей.
Также интересен тот факт, что «Рома» под руководством Клаудио Раньери имеет наибольшее количество очков в Серии А после его назначения главным тренером римлян.
47 – «Рома»
46 – «Интер»
45 – «Наполи»
3 - Considering all competitions, #Inter have lost 3 games in a row without scoring for the first time since February 2012 (5 in a row in that case, under Claudio Ranieri). Tank. #InterRoma https://t.co/hBJKCImBCP— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025
Most points won in Serie A since Claudio Ranieri took over at Roma:— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 27, 2025
🥇 Roma - 47 points
🥈 Inter - 46 points
🥉 Napoli - 45 points
They are currently on an 18-game unbeaten run under his management 🧠 pic.twitter.com/PG7LywYck9
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