Рома продолжает свою феноменальную серию под руководством Клаудио Раньери

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Интер» дома проиграл «Роме» со счетом 0:1.

Это поражение Интера стало третьим подряд во всех турнирах, в которых команда не забила ни одного гола.

«Болонья» – «Интер» – 1:0

«Интер» – «Милан» – 0:3

«Интер» – «Рома» – 0:1

В последний раз подобное случалось с Интером в 2012 году (5 проигранных матчей подряд без забитых мячей).

Рома продлила свою беспроигрышную серию в Серии А, которая составляет уже 18 матчей.

Также интересен тот факт, что «Рома» под руководством Клаудио Раньери имеет наибольшее количество очков в Серии А после его назначения главным тренером римлян.

47 – «Рома»

46 – «Интер»

45 – «Наполи»

