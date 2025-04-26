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  4. 1-й из 36. Форвард Челси забил очень нетипичный для себя гол
Англия
26 апреля 2025, 19:22 |
338
0

1-й из 36. Форвард Челси забил очень нетипичный для себя гол

Произошло это в матче АПЛ против «Эвертона» на Стэмфорд Бридж

26 апреля 2025, 19:22 |
338
0
1-й из 36. Форвард Челси забил очень нетипичный для себя гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» на Стэмфорд Бридж одолел «Эвертон» со счетом 1:0.

23-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон забил свой 10-й гол в сезоне АПЛ 2024/25.

Всего на счету сенегальца уже 24 забитых мяча в АПЛ и 12 в испанской Ла Лиге.

Интересен тот факт, что гол в ворота «Эвертона» стал первым из этих 36-ти, который Николас Джексон забил из-за пределов штрафной площади.

Также стоит отметить, что Николас Джексон забил свой первый гол в 13 матчах АПЛ, это был самый длинный отрезок без голов для сенегальца в АПЛ.

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Челси Челси - Эвертон Эвертон Николас Джексон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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