1-й из 36. Форвард Челси забил очень нетипичный для себя гол

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» на Стэмфорд Бридж одолел «Эвертон» со счетом 1:0.

23-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон забил свой 10-й гол в сезоне АПЛ 2024/25.

Всего на счету сенегальца уже 24 забитых мяча в АПЛ и 12 в испанской Ла Лиге.

Интересен тот факт, что гол в ворота «Эвертона» стал первым из этих 36-ти, который Николас Джексон забил из-за пределов штрафной площади.

Также стоит отметить, что Николас Джексон забил свой первый гол в 13 матчах АПЛ, это был самый длинный отрезок без голов для сенегальца в АПЛ.