1-й из 36. Форвард Челси забил очень нетипичный для себя гол

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» на Стэмфорд Бридж одолел «Эвертон» со счетом 1:0.

23-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон забил свой 10-й гол в сезоне АПЛ 2024/25.

Всего на счету сенегальца уже 24 забитых мяча в АПЛ и 12 в испанской Ла Лиге.

Интересен тот факт, что гол в ворота «Эвертона» стал первым из этих 36-ти, который Николас Джексон забил из-за пределов штрафной площади.

Также стоит отметить, что Николас Джексон забил свой первый гол в 13 матчах АПЛ, это был самый длинный отрезок без голов для сенегальца в АПЛ.

13 - Nicolas Jackson has scored his first goal in 13 Premier League appearances, ending his longest run without scoring in the competition. It was his 24th Premier League goal overall, but the first to come from outside the box. Awaited. pic.twitter.com/W6hE2ifNUF