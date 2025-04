Арсенал упустил победу в матче с Кристал Пэлас. Реакция болельщиков

В среду, 23 апреля, в матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева дважды вели в счете, но победить не смогли.

Якуб Кивиор уже на 3-й минуте поединка вывел «Арсенал» вперед. У гостей на 27-й минуте отличился Эберечи Эзе.

Перед перерывом Леандро Троссард вернул «Арсеналу» преимущество в счете. Но на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный для «Кристал Пэлас» мяч.

«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 12 очков. Команде Арне Слота необходимо набрать всего одно очко, чтобы стать чемпионом.

T-Bass: На данный момент ЛЧ – явный приз. Ливерпуль – вне досягаемости.

like you: Это неутешительный результат..

Baba: Еще одна игра, которая показывает, почему мы проиграли Лигу. Отсутствие глубины в атаке.

𝒟𝑒𝓍: Сколько ничьих в этом сезоне? Позор.

Pharrel Music & Entertainment: Нам комфортно с 13 ничьими за сезон? Мы не уверены, что выиграем ЛЧ, но мы тратим очки в АПЛ, как будто мы уже выиграли ЛЧ. Это совершенно неприемлемо. У Артеты нет менталитета, чтобы довести нас до финиша, Real Madrid были ужасны, и нам повезло, и вот так мы оказались в полуфинале. 13 НИЧЬИХ за сезон совершенно неприемлемо.

Uche: Рад, что нет травм, потому что эти парни явно не хотели травмироваться – решили совсем не вспотеть. Но ПСЖ увидит другого Зверя.

Shuaib To The World: Посадите Салиба на скамейку запасных, пожалуйста, он стал высокомерным игроком.

ARITRA ROY: Иногда я думаю, а это та же команда, которая нокаутировала Реал Мадрид?

