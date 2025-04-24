Арсенал упустил победу в матче с Кристал Пэлас. Реакция болельщиков
«Арсенал» почти лишился шансов на чемпионство
В среду, 23 апреля, в матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева дважды вели в счете, но победить не смогли.
Якуб Кивиор уже на 3-й минуте поединка вывел «Арсенал» вперед. У гостей на 27-й минуте отличился Эберечи Эзе.
Перед перерывом Леандро Троссард вернул «Арсеналу» преимущество в счете. Но на 83-й минуте Жан-Филипп Матета забил спасительный для «Кристал Пэлас» мяч.
«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 12 очков. Команде Арне Слота необходимо набрать всего одно очко, чтобы стать чемпионом.
T-Bass: На данный момент ЛЧ – явный приз. Ливерпуль – вне досягаемости.
like you: Это неутешительный результат..
Baba: Еще одна игра, которая показывает, почему мы проиграли Лигу. Отсутствие глубины в атаке.
𝒟𝑒𝓍: Сколько ничьих в этом сезоне? Позор.
Pharrel Music & Entertainment: Нам комфортно с 13 ничьими за сезон? Мы не уверены, что выиграем ЛЧ, но мы тратим очки в АПЛ, как будто мы уже выиграли ЛЧ. Это совершенно неприемлемо. У Артеты нет менталитета, чтобы довести нас до финиша, Real Madrid были ужасны, и нам повезло, и вот так мы оказались в полуфинале. 13 НИЧЬИХ за сезон совершенно неприемлемо.
Uche: Рад, что нет травм, потому что эти парни явно не хотели травмироваться – решили совсем не вспотеть. Но ПСЖ увидит другого Зверя.
Shuaib To The World: Посадите Салиба на скамейку запасных, пожалуйста, он стал высокомерным игроком.
ARITRA ROY: Иногда я думаю, а это та же команда, которая нокаутировала Реал Мадрид?
A point apiece at Emirates Stadium ⚖️— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2025
Attentions turn to the Champions League next Tuesday. pic.twitter.com/7AZ3zfs4mW
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