ОФИЦИАЛЬНО. Легенда АПЛ покинет свой клуб после 13 лет в команде

«Лестер» официально сообщил, что английский нападающий Джейми Варди покинет клуб после завершения сезона.

38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистов. Вместе с «Лестером» Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отметился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда войдя в историю АПЛ.

Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также он дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer 💙