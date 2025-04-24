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Англия
24 апреля 2025, 14:19 |
1093
2

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда АПЛ покинет свой клуб после 13 лет в команде

История Джейми Варди в «Лестере» подходит к своему завершению

24 апреля 2025, 14:19 |
1093
2
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда АПЛ покинет свой клуб после 13 лет в команде
ФК Лестер. Джейми Варди

«Лестер» официально сообщил, что английский нападающий Джейми Варди покинет клуб после завершения сезона.

38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистов. Вместе с «Лестером» Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отметился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда войдя в историю АПЛ.

Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также он дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лестер
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Комментарии 2
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Ivan Sergeev
ну было бы логичнее закончить там карьеру... 
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Xvalenok03
Это всегда печально.
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