ОФИЦИАЛЬНО. Легенда АПЛ покинет свой клуб после 13 лет в команде
История Джейми Варди в «Лестере» подходит к своему завершению
«Лестер» официально сообщил, что английский нападающий Джейми Варди покинет клуб после завершения сезона.
38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистов. Вместе с «Лестером» Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отметился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда войдя в историю АПЛ.
Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также он дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.
В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer 💙— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025
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