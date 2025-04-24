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  4. На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А
Италия
24 апреля 2025, 16:46 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:51
304
0

На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А

«Кальяри» рассматривает переход Хуана Куадрадо

24 апреля 2025, 16:46 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:51
304
0
На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А
IMAGO. Хуан Куадрадо

Представитель Серии А, клуб «Кальяри», заинтересован в услугах 36-летнего игрока «Аталанты» Хуана Куадрадо.

Как отметил итальянский инсайдер Николо Скира, «сардинцы» планируют оформить переход игрока после текущего сезона, поскольку у Хуана летом 2025 года истечет контракт с «богиней». Продолжать сотрудничество с возрастным футболистом «Аталанта» пока не планирует.

Напомним, что Куадрадо известен среди болельщиков благодаря своим выступлениям за такие клубы: «Челси», «Ювентус», «Интер». К тому же Куадрадо шесть раз становился победителем Серии А и однажды поднимал над головой трофей АПЛ.

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Хуан Куадрадо Аталанта Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A Николо Скира трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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