На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А

Представитель Серии А, клуб «Кальяри», заинтересован в услугах 36-летнего игрока «Аталанты» Хуана Куадрадо.

Как отметил итальянский инсайдер Николо Скира, «сардинцы» планируют оформить переход игрока после текущего сезона, поскольку у Хуана летом 2025 года истечет контракт с «богиней». Продолжать сотрудничество с возрастным футболистом «Аталанта» пока не планирует.

Напомним, что Куадрадо известен среди болельщиков благодаря своим выступлениям за такие клубы: «Челси», «Ювентус», «Интер». К тому же Куадрадо шесть раз становился победителем Серии А и однажды поднимал над головой трофей АПЛ.

