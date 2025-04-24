На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А
«Кальяри» рассматривает переход Хуана Куадрадо
Представитель Серии А, клуб «Кальяри», заинтересован в услугах 36-летнего игрока «Аталанты» Хуана Куадрадо.
Как отметил итальянский инсайдер Николо Скира, «сардинцы» планируют оформить переход игрока после текущего сезона, поскольку у Хуана летом 2025 года истечет контракт с «богиней». Продолжать сотрудничество с возрастным футболистом «Аталанта» пока не планирует.
Напомним, что Куадрадо известен среди болельщиков благодаря своим выступлениям за такие клубы: «Челси», «Ювентус», «Интер». К тому же Куадрадо шесть раз становился победителем Серии А и однажды поднимал над головой трофей АПЛ.
🚨 Excl. - #Cagliari are interested in signing Juan #Cuadrado as a free agent for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2025
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