Барселона приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений

Каталонская «Барселона» определилась с будущим главного таланта команды Ламином Ямалом.

По информации инсайдера Николо Скиры, «блаугранас» приняли решение продлить контракт с футболистом до 2031 года, несмотря на заинтересованность со стороны топ-клубов.

Клуб планирует подписать новый договор с игроком, как только Ламину исполнится 18 лет. День рождения юного вингера состоится летом - 13 июля.

В течение текущего сезона Ямаль отыграл 47 поединков на клубном уровне, в котором было оформлено 14 голов и 22 ассиста.

🚨 Excl. - #Barça are ready to extend Lamine #Yamal’s contract until 2031. Scheduled the signing when he will turn 18. #transfers