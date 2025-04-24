Барселона приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений
Каталонский клуб стремится уберечь главный талант
Каталонская «Барселона» определилась с будущим главного таланта команды Ламином Ямалом.
По информации инсайдера Николо Скиры, «блаугранас» приняли решение продлить контракт с футболистом до 2031 года, несмотря на заинтересованность со стороны топ-клубов.
Клуб планирует подписать новый договор с игроком, как только Ламину исполнится 18 лет. День рождения юного вингера состоится летом - 13 июля.
В течение текущего сезона Ямаль отыграл 47 поединков на клубном уровне, в котором было оформлено 14 голов и 22 ассиста.
🚨 Excl. - #Barça are ready to extend Lamine #Yamal’s contract until 2031. Scheduled the signing when he will turn 18. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2025
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