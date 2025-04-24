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Испания
24 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:46
1314
1

Барселона приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений

Каталонский клуб стремится уберечь главный талант

24 апреля 2025, 13:44 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:46
1314
1
Барселона приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» определилась с будущим главного таланта команды Ламином Ямалом.

По информации инсайдера Николо Скиры, «блаугранас» приняли решение продлить контракт с футболистом до 2031 года, несмотря на заинтересованность со стороны топ-клубов.

Клуб планирует подписать новый договор с игроком, как только Ламину исполнится 18 лет. День рождения юного вингера состоится летом - 13 июля.

В течение текущего сезона Ямаль отыграл 47 поединков на клубном уровне, в котором было оформлено 14 голов и 22 ассиста.

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Ламин Ямаль Барселона продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Николо Скира
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Було б дивно, якби Барселона продала Ламіна зараз. Ціна на нього ще буде зроостати
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