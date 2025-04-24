Скандал в Кубке Испании. Барселона опубликовала официальное заявление
Из-за ошибки организаторов болельщиков одного клуба будет больше
26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».
Накануне этого противостояния разгорелся скандал с билетами. Компания One Box призналась, что допустила ошибку и неправильно распределила билеты на предстоящий матч. Из-за этого болельщиков одного клуба будет больше, чем другого.
«Барселона» была разгневана из-за таких действий организаторов и того факта, что у соперника будет большая поддержка на стадионе. Каталонский клуб опубликовал официальное заявление об этом инциденте:
«ФК Барселона считает неприемлемым этот инцидент с билетами и компанией One Box. Наш юридический отдел начал собственное расследование, чтобы определить угрозу нашему клубу и найти всех виноватых, причастных к этому скандалу», – сообщил каталонский клуб.
Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/nNaMGHP9WT pic.twitter.com/fWnl26Z4Uo— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2025
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