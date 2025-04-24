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  4. Скандал в Кубке Испании. Барселона опубликовала официальное заявление
Кубок Испании
24 апреля 2025, 12:09 |
1551
1

Скандал в Кубке Испании. Барселона опубликовала официальное заявление

Из-за ошибки организаторов болельщиков одного клуба будет больше

24 апреля 2025, 12:09 |
1551
1
Скандал в Кубке Испании. Барселона опубликовала официальное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

Накануне этого противостояния разгорелся скандал с билетами. Компания One Box призналась, что допустила ошибку и неправильно распределила билеты на предстоящий матч. Из-за этого болельщиков одного клуба будет больше, чем другого.

«Барселона» была разгневана из-за таких действий организаторов и того факта, что у соперника будет большая поддержка на стадионе. Каталонский клуб опубликовал официальное заявление об этом инциденте:

«ФК Барселона считает неприемлемым этот инцидент с билетами и компанией One Box. Наш юридический отдел начал собственное расследование, чтобы определить угрозу нашему клубу и найти всех виноватых, причастных к этому скандалу», – сообщил каталонский клуб.

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Николай Титюк Источник: ФК Барселона
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didora
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