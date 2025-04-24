Скандал в Кубке Испании. Барселона опубликовала официальное заявление

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

Накануне этого противостояния разгорелся скандал с билетами. Компания One Box призналась, что допустила ошибку и неправильно распределила билеты на предстоящий матч. Из-за этого болельщиков одного клуба будет больше, чем другого.

«Барселона» была разгневана из-за таких действий организаторов и того факта, что у соперника будет большая поддержка на стадионе. Каталонский клуб опубликовал официальное заявление об этом инциденте:

«ФК Барселона считает неприемлемым этот инцидент с билетами и компанией One Box. Наш юридический отдел начал собственное расследование, чтобы определить угрозу нашему клубу и найти всех виноватых, причастных к этому скандалу», – сообщил каталонский клуб.