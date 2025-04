Миланское дерби в этом сезоне полностью раскрашено в красно-черные цвета

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» победил «Интер» со счетом 3:0 (4:1 по сумме двух встреч) и вышел в финал турнира.

В сезоне 2024/25 для «Милана» это уже третья победа над «Интером» в дерби во всех турнирах.

22.09.2024 «Интер» – «Милан» – 1:2

06.01.2025 «Интер» – «Милан» – 2:3

23.04.2025 «Интер» – «Милан» – 0:3

Такое достижение Милана покорилось в третий раз в истории:

1971/72

2004/05

2024/25

