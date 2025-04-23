Известный полузащитник готов покинуть Арсенал. Он 5 лет провел в Челси
Жоржиньо ищет другой путь продолжения карьеры
33-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо планирует покинуть клуб по завершению текущего сезона. Летом истекает срок контракта футболиста с клубом, поэтому итальянец стремится покинуть коллектив, как свободный агент.
По информации инсайдера Фабрицио Романо бразильский «Фламенго» уже контактировал со спортсменом относительно перехода. Также присутствует интерес со стороны клуба «Неом» из Саудовской Аравии, однако переговоры между сторонами не ведутся.
Всего за «канониров» Жоржиньо отыграл 78 поединков, в которых оформил два гола и три ассиста.
🚨 Jorginho, still expected to leave Arsenal as free agent at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025
Flamengo have already presented their proposal to the player for a free move.
No current negotiations ongoing with Neom FC in Saudi Arabia. pic.twitter.com/Gw5wtmju5a
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