Известный полузащитник готов покинуть Арсенал. Он 5 лет провел в Челси

33-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо планирует покинуть клуб по завершению текущего сезона. Летом истекает срок контракта футболиста с клубом, поэтому итальянец стремится покинуть коллектив, как свободный агент.

По информации инсайдера Фабрицио Романо бразильский «Фламенго» уже контактировал со спортсменом относительно перехода. Также присутствует интерес со стороны клуба «Неом» из Саудовской Аравии, однако переговоры между сторонами не ведутся.

Всего за «канониров» Жоржиньо отыграл 78 поединков, в которых оформил два гола и три ассиста.

