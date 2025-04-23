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Англия
23 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:59
420
0

Известный полузащитник готов покинуть Арсенал. Он 5 лет провел в Челси

Жоржиньо ищет другой путь продолжения карьеры

23 апреля 2025, 13:58 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:59
420
0
Известный полузащитник готов покинуть Арсенал. Он 5 лет провел в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

33-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо планирует покинуть клуб по завершению текущего сезона. Летом истекает срок контракта футболиста с клубом, поэтому итальянец стремится покинуть коллектив, как свободный агент.

По информации инсайдера Фабрицио Романо бразильский «Фламенго» уже контактировал со спортсменом относительно перехода. Также присутствует интерес со стороны клуба «Неом» из Саудовской Аравии, однако переговоры между сторонами не ведутся.

Всего за «канониров» Жоржиньо отыграл 78 поединков, в которых оформил два гола и три ассиста.

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трансферы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жоржиньо трансферы АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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