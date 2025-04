ОФИЦИАЛЬНО. Норвич уволил Торупа. Его временно заменит Уилшир

«Норвич» уволил датского тренера Йоханнеса Хоффа Торупа, сообщают социальные сети английского клуба.

Ближайшие 2 матча у руля команды будет экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир. Помогать ему будут Тони Робертс и Ник Стэнли.

«Канарейки» попрощались с Торупо после того, как команда потеряла шансы на топ- Чемпионшипа.

Норвич идет на 14-м месте, имея в своем активе 63 очка.

Norwich City can confirm that head coach Johannes Hoff Thorup has left the club with immediate effect. Assistant head coach Glen Riddersholm has also left his position.



We would like to thank Johannes and Glen for their efforts during their time at the club.