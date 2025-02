Лестер стал второй командой в истории АПЛ по интересным антидостижениям

«Лестер» проиграл пять домашних матчей Премьер-лиги подряд («Вулверхэмптон», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Арсенал»), не забив ни одного гола и стал второй командой в истории турнира по этому антидостижению.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча забил Микель Мерино.

До «лис» подобным антидостижением отметился «Норвич» в сезоне 2019/20.

В текущем розыгрыше АПЛ «Лестер» находится на предпоследнем (19-м) месте в таблице лиги (4 победы, 5 ничьих, 16 поражений) и пребывает в зоне вылета.

