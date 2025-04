Оказался не нужен. Бавария нашла главного кандидата на продажу

24-летний французский защитник «Баварии» Саша Боэ может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, футболист является одним из главных кандидатов на продажу из клуба, несмотря на то, что его контракт рассчитан еще на три сезона.

Пока «Бавария» исследует рынок, чтобы найти потенциального покупателя.

За французом следит турецкий «Галатасарай», но это только сплетни – никаких переговоров между сторонами не было.

На счету Саши 14 матчей в текущем сезоне и две голевые передачи.

