Убедил руководство? Бавария приняла решение по защитнику

Немецкая «Бавария» ведет активные переговоры с английским защитником Эриком Дайером относительно продления контракта. Соглашение спортсмена с клубом истекает летом текущего года.

Хотя переговоры находятся на стадии разговора, и футболист, и клуб желают работать вместе и в дальнейшем.

Защитник присоединился к команде зимой 2024 года на правах аренды. Дайер настолько качественно проявил себя, что руководство решило подписать игрока, как свободного агента.

Всего за немецкий коллектив Эрик отыграл 44 матча, оформив один гол и один ассист.

