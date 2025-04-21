Убедил руководство? Бавария приняла решение по защитнику
Немецкий клуб хочет продлить контракт с Эриком Дайером
Немецкая «Бавария» ведет активные переговоры с английским защитником Эриком Дайером относительно продления контракта. Соглашение спортсмена с клубом истекает летом текущего года.
Хотя переговоры находятся на стадии разговора, и футболист, и клуб желают работать вместе и в дальнейшем.
Защитник присоединился к команде зимой 2024 года на правах аренды. Дайер настолько качественно проявил себя, что руководство решило подписать игрока, как свободного агента.
Всего за немецкий коллектив Эрик отыграл 44 матча, оформив один гол и один ассист.
Talks between Bayern and Eric Dier over a new contract are still ongoing. Bayern can imagine offering Dier a new deal, the player wants to stay. A final decision has not been made yet [@Plettigoal] pic.twitter.com/ax022hZ0dj— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 21, 2025
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