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Германия
21 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:06
503
0

Убедил руководство? Бавария приняла решение по защитнику

Немецкий клуб хочет продлить контракт с Эриком Дайером

21 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:06
503
0
Убедил руководство? Бавария приняла решение по защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Немецкая «Бавария» ведет активные переговоры с английским защитником Эриком Дайером относительно продления контракта. Соглашение спортсмена с клубом истекает летом текущего года.

Хотя переговоры находятся на стадии разговора, и футболист, и клуб желают работать вместе и в дальнейшем.

Защитник присоединился к команде зимой 2024 года на правах аренды. Дайер настолько качественно проявил себя, что руководство решило подписать игрока, как свободного агента.

Всего за немецкий коллектив Эрик отыграл 44 матча, оформив один гол и один ассист.

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Бундеслига Бавария продление контракта чемпионат Германии по футболу Эрик Дайер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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