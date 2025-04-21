В матче против Аугсбурга установлен новый вратарский рекорд Айнтрахта
Кевин Трапп – автор нового клубного рекорда франкфуртцев
Матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Айнтрахтом закончился вничью 0:0.
34-летний немецкий голкипер Айнтрахта Кевин Трапп сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Этот матч стал 59-м для Траппа в Бундеслиге, в котором он сыграл без пропущенных мячей, а также рекордным в истории клуба.
Предыдущее достижение принадлежало Петеру Кунтеру (58).
59 - Kevin Trapp kept his 59th clean sheet for Eintracht Frankfurt in the Bundesliga against FC Augsburg - a new club record, going ahead of Peter Kunter (58). Clean-man. pic.twitter.com/jRv3nTsq16— OptaFranz (@OptaFranz) April 21, 2025
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