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Германия
21 апреля 2025, 19:38 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:43
91
0

В матче против Аугсбурга установлен новый вратарский рекорд Айнтрахта

Кевин Трапп – автор нового клубного рекорда франкфуртцев

21 апреля 2025, 19:38 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:43
91
0
В матче против Аугсбурга установлен новый вратарский рекорд Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Айнтрахтом закончился вничью 0:0.

34-летний немецкий голкипер Айнтрахта Кевин Трапп сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Этот матч стал 59-м для Траппа в Бундеслиге, в котором он сыграл без пропущенных мячей, а также рекордным в истории клуба.

Предыдущее достижение принадлежало Петеру Кунтеру (58).

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Аугсбург Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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