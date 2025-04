В матче против Аугсбурга установлен новый вратарский рекорд Айнтрахта

Матч 30-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Айнтрахтом закончился вничью 0:0.

34-летний немецкий голкипер Айнтрахта Кевин Трапп сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Этот матч стал 59-м для Траппа в Бундеслиге, в котором он сыграл без пропущенных мячей, а также рекордным в истории клуба.

Предыдущее достижение принадлежало Петеру Кунтеру (58).

59 - Kevin Trapp kept his 59th clean sheet for Eintracht Frankfurt in the Bundesliga against FC Augsburg - a new club record, going ahead of Peter Kunter (58). Clean-man. pic.twitter.com/jRv3nTsq16