«Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны

Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны останется в расположении «сине-гранатовых» и на следующий сезон. Об этом рассказал спортивный директор клуба Деку.

«Мы довольны Щенсны. В следующем сезоне он точно будет с нами», – сказал Деку.

В этом сезоне 35-летний поляк сыграл 24 матча, 12 из которых на ноль, проиграл лишь один.

