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  4. «Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны
Испания
20 апреля 2025, 09:04 |
420
0

«Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны

Войцех останется в клубе на следующий сезон

20 апреля 2025, 09:04 |
420
0
«Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны останется в расположении «сине-гранатовых» и на следующий сезон. Об этом рассказал спортивный директор клуба Деку.

«Мы довольны Щенсны. В следующем сезоне он точно будет с нами», – сказал Деку.

В этом сезоне 35-летний поляк сыграл 24 матча, 12 из которых на ноль, проиграл лишь один.

Ранее сообщалось, что лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана

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Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Войцех Щенсны
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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