«Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны
Войцех останется в клубе на следующий сезон
Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны останется в расположении «сине-гранатовых» и на следующий сезон. Об этом рассказал спортивный директор клуба Деку.
«Мы довольны Щенсны. В следующем сезоне он точно будет с нами», – сказал Деку.
В этом сезоне 35-летний поляк сыграл 24 матча, 12 из которых на ноль, проиграл лишь один.
Ранее сообщалось, что лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана
🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny will sign new one year deal at Barcelona, confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2025
Deco: “We are happy with Szczesny. He will be with us next season for sure”. pic.twitter.com/5i3Ci5AUPB
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