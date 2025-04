ВИДЕО. Футболист Барсы – трудологик. Вот что он делает в свободное время

В сети вирусно разошлось видео, где Жюль Кунде, защитник «Барселоны», бежит под дождём по улице.

Автор ролика, не узнав футболиста, пошутил: «Бедняга, его что, полиция преследует?». Видео быстро собрало миллион просмотров.

Наставник Ханс-Дитер Флик отреагировал: «Когда хочу дать Кунде отдых — а он уже на следующий день бежит в Ситжесе. Так что лучше пусть бегает на поле».

Сам Кунде прокомментировал с юмором: «Что здесь вообще происходит?! Почему я бежал? Не знаю. Где бежал? Без понятия. Почему под дождем и в футболке «Барселоны», как сумасшедший? Как будто я кому-то должен деньги. Люди, не повторяйте этого – будьте ответственными!».

Wth is going on right here?! I have so many questions. Why was i running? No idea. Where was i running ? No clue. Why was i running through the rain, with the FCB polo on ,in the middle of the streets like a mad man??? Like i owe somebody money. Please don’t do that. Be… https://t.co/UMH0P8QIDt