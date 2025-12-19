Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги

Мбаппе в истории – фигура гораздо меньшая, нежели Роналду. Здесь сомнений нет. Но уже на этой неделе Килиан может побить один из главных рекордов легендарного португальца – по количеству голов за «Реал» в течение календарного года. На счету Мбаппе уже 58 точных ударов, у Криша – 59. У француза есть матч в запасе. Всего один, но проведет он его на «Бернабеу», поэтому его шансы обновить рекорд мадридской команды – отличные. Выйди, выполни как следует свою работу и потом говори, что лучше Роналду. Хотя бы в чем-то. Впрочем, даже если Мбаппе забьет дважды в субботу, 2025 назвать удачным для него не получится: в этом году он не выиграл ни одного большого титула с «Реалом». Кстати, как и Роналду в свой рекордный по голам. Повторил год своего звездного предшественника вплоть до таких мелочей.

Но считать рекордные голы Килиана будем через несколько дней в обзоре тура Ла Лиги. Сейчас рано. Этот текст – с прогнозами на матчи выходных в Испании. На прошлой неделе рубрика была плюсовой. Попробуем повторить и завершить год на мажорной ноте.

19.12. Валенсия – Мальорка, ТБ2, кф. 1.81

Слишком высокий коэффициент на такое простое событие. В этом сезоне в Испании 18 из 20 клубов имеют более 50% матчей через ТБ1.5, и «Валенсия» с «Мальоркой» не исключение. Они провели только 7 поединков на противоположный ТМ. За 16 туров. На двоих. Обе в середине таблицы по среднему количеству голов в матчах. «Валенсия» дома забила во всех поединках Ла Лиги, кроме одного – против «Вильярреала», клуба из топ-3. «Мальорка» отличилась в 4 из 5 последних туров. А в целом: команды просто слишком плохо защищаются для того, чтобы сыграть через ТМ. На двоих сыграли на ноль 7 раз за 16 туров, а пропустили за это время 48 голов, то есть делали это ровно по 3 раза за выходные. Не просто так обе в последней трети таблицы. Аутсайдеры, которые привыкли пропускать, выйдут на поле и напропускают – все просто.

20.12. Овьедо – Сельта, ИТБ2(1.5), кф. 2.25

«Овьедо» во второй раз в сезоне решился на смену тренера. Оба предыдущих финишировали со скромной командой в верхней половине таблицы Сегунды, поэтому были достаточно квалифицированными – но помочь ей в Ла Лиге не смогли. Просто слишком слабый состав. У «Овьедо» 10 очков после 16 туров при том, что вообще-то новички лиги обычно именно в первой части сезона более эффективны: больше верят в себя, более мотивированы доказывать и побеждать на новом уровне… Новый тренер команды Альмада – аргентинец с минимальным опытом работы в Испании. Да и тот негативный: специалист был уволен еще в середине сезона в Сегунде. Вряд ли научит «Овьедо» побеждать. «Сельта» забила 2+ в 10 из 14 своих последних матчей во всех турнирах, поэтому сопротивления аутсайдера Ла Лиги заметить не должна.

20.12. Леванте – Реал Сосьедад, Обе забьют, кф. 1.77

Обе команды сменили тренеров в этом месяце! Ну, как сменили: назначили главными наставников из дублей. Либо полноценно, либо временно. Не так важно, для нас главное – то, что обе имеют проблемы. И в обоих случаях они где-то в задней линии. «Леванте», например, забивает больше всех среди пятерки аутсайдеров: команда отличилась 16 раз в 16 турах. «Сосьедад» вообще лучший по голам во второй половине таблицы – 20 точных ударов за то же количество матчей. То есть атаковать коллективы умеют. А вот оборона... «Леванте» в последний раз на ноль дома сыграл... в прошлом сезоне. Сейчас на серии из 5 поражений в Ла Лиге. «Сосьедад» в последний раз не пропустил в гостях... в прошлом сезоне! В этом розыгрыше в Примере сыграл на ноль только в 1 из 16 туров. Они стоят друг друга. И ставки на «обе забьют».

20.12. Осасуна – Алавес, 2-3 гола в матче, кф. 1.95

28 матчей длится домашняя серия «Осасуны» с забитыми голами в Ла Лиге. Когда команда отличается настолько стабильно, то трудно делать ставку на совершенно нерезультативный поединок. У нее 11 точных ударов по воротам соперников за 7 домашних матчей сезона Примеры, у «Алавеса» – забитый гол «Барселоне» в последнем для него выезде. Пожалуй, ключевое: оба коллектива привыкли пропускать. Гости сделали это во всех выездных матчах сезона ЛЛ, кроме одного, местные – в 10 из 12 последних туров. Это не те обороны, которые гарантируют сухари. Впрочем, обе – все-таки довольно надежные. Обе допускают лишь чуть больше одного пропущенного за тур, а в матчах против клубов из второй половины таблицы – меньше, всего 11 мячей за 14 поединков. Поэтому голы будут, но не в большом количестве. Наша ставка сыграла в 4 из 6 последних домашних туров для «Осасуны».

20.12. Реал Мадрид – Севилья, Обе забьют, кф. 1.8

Каждый раз одно и то же: чем меньше «Севилья» владеет мячом, тем лучше играет в футбол. Уже неоднократно теряла очки в дни, когда имела контроль над круглым, и набирала их, когда оставалась без него. В какой-то момент был даже 6-матчевый отрезок, где имела либо победу по владению + проигрыш, либо поражение по нему + выигрыш по счету. В один из таких дней даже «Барселону» одолела (4:1), так что на пространстве команда точно опасна, трудно спорить. С «Реалом» пространство будет, потому что в Мадриде фаворит просто вынужден будет в основном атаковать. Делать это будет без целой кучи основных защитников: аж 7 защитников недоступны по разным причинам. Когда тренер выставляет «живых», а не лучших, то это к беде. В середине недели «Реал» дважды даже от команды из низшей лиги пропустил. А в ответ забьет хотя бы ради рекорда Мбаппе.

21.12. Жирона – Атлетико, Ф1(+1), кф. 1.74

У ставки есть 2 стороны: статистическая и не совсем. Что касается первой: с самого старта сезона в ЛЧ и ЛЛ «Атлетико» выиграл в гостях с разницей в 2+ голов только один раз. Да что там: даже победил только в 3 из 11 попыток, даже не в трети случаев. Причем конкретно в Примере в 7 из 8 отличался максимум 1 раз. То есть гостевые поединки – априори не те, где «Атлетико» разрывает. Но есть еще один момент: неделю назад мадридцы впервые за долгое время провели плохой домашний матч. Еле переиграли «Валенсию» (2:1), но уступили по многим статистическим показателям. Команда выглядела… уставшей. Много матчей Лиги чемпионов, поединки Ла Лиги, местный кубок, летом – клубный ЧМ. Еще и сборников немало. «Атлетико» нужна пауза. А вот «Жирона» в форме: дома не уступала в ЛЛ уже 5 раз подряд. В нее легко поверить.

21.12. Вильярреал – Барселона, ТМ4, кф. 1.71

Имеет ли матч потенциал стать результативным? Конечно же: играют команды с, возможно, лучшими атаками сезона в Ла Лиге. Впрочем, коэффициенты на ТМ-ы прямо-таки заоблачные, линия перекошена – нужно этим пользоваться. В предыдущем сезоне, удачном и чемпионском, «Барселона» провела через ТБ4.5 в чемпионате… только 33% матчей. В 20 из 38 туров, в большинстве, даже уложилась в ТМ3.5. Голевая машина? Да. Но в основном без хоккейных счетов. В последнем туре Ла Лиги, например, победила 2:0, в ЛЧ 2 из 3 побед одержала через ТМ3.5, Класико завершила со счетом 1:2. А теперь встретится с лучшей обороной чемпионата: «Вильярреал» пропустил только 13 раз за 15 туров. Забил много, но в ворота «Реала» и «Атлетико» – лишь 1 мяч за 180 минут, а в 6 турах ЛЧ – только четырежды. Можно грузить на ТМ.

21.12. Эльче – Райо Вальекано, ТМ2.5, кф. 1.55

Обе команды в топ-5 лучших в Ла Лиге по владению мячом, однако также обе – вне топ-9 по количеству забитых голов, конкретно «Райо» – второй с конца. Короче, речь о монстрах неэффективного владения. Проблема «Эльче» – с доставкой мяча в опасные зоны (среди худших по % владения в последней трети), «Вальекано» – с принятием решений в этих зонах (худшая конвертация моментов в чемпионате). То есть лажают по-разному, но результат одинаковый: мало забивают. В 7 из 9 последних туров «Эльче» отличался максимум 1 раз, у «Райо» вообще суммарно только 1 точный удар за 6 последних матчей чемпионата. Последняя команда, кстати, еще и 3 из 5 крайних игр лиги провела вообще без мячей, аккурат 0:0. Ставка на ТМ2.5 не подвела в большинстве матчей обоих, у «Райо» – аж в 12 из 16 туров.

21.12. Эльче – Райо Вальекано, Угловые: П2, кф. 2.05

Еще один вариант на матч. «Райо», как уже было сказано, среди аутсайдеров по фактическим забитым голам, но по ожидаемым – в топ-7. Он создает шансы и опасность, его футболисты стабильно оказываются в опасных зонах. Это подтверждает и статистика по угловым: в среднем «Райо» выполняет по 6.25 за матч. У «Эльче» проблемы другого характера, поэтому его показатель – всего 3. Намного меньше. Конечно же, у местных отрицательный баланс выполненных-допущенных корнеров, а у приезжих – наоборот. Поэтому ставка довольно простая – на то, что команда, которая умеет доставлять мяч в опасные зоны, выполнит больше угловых, чем та, которая этого делать стабильно не способна. «Райо» победил по подачам от флажка уже в 10 из 16 туров сезона, поэтому новичка лиги по этому показателю сможет одолеть.

21.12. Бетис – Хетафе, Ф2(+1), кф. 1.57

Слишком маленький коэффициент на победу местных, поэтому смотрим в противоположную сторону. «Бетис» – замечательный, конечно, но даже в предыдущем сезоне, довольно успешном, победил только в 16 из 38 туров Ла Лиги. Дома – только в половине случаев. То есть проигрывал регулярно, в том числе когда был фаворитом. И это с Иско, который сейчас травмирован. Теперь еще и Эзальзули на КАН уехал, Амрабат – тоже. То есть легче не будет. А «Хетафе» умеет усложнять жизнь: в 16 турах команда пропустила только 18 голов. Потерпела 8 поражений, но половину – со счетом 0:1, большинство – с разницей в один мяч. В 10 из 11 последних туров «Хетафе» смог удержать Ф(+1.5). Даже «Реал» не помешал (0:1). Сейчас команда приедет защищаться с первых минут, станет у своих ворот: и что сделает «Бетис»? Антони – это, конечно, хорошо, но не аргумент для уверенной победы.

22.12. Атлетик – Эспаньол, ТМ2.5, кф. 1.62

А откуда здесь взяться голам? «Эспаньол» даже не пропустил в 3 последних турах Ла Лиги. Во всех допустил у собственных ворот моментов на меньше единицы xG, то есть защищался почти образцово. Победил 4 раза подряд. Конкретно в гостевых матчах вообще один из лучших в Испании: в 4 из 5 крайних даже не пропустил. Впрочем, и забил только 7 раз за 7 выездов, а в 5 из 7 случаев – максимум мяч. «Атлетик» всегда ставил на оборону с Вальверде. В этом сезоне без учета матчей с «Барселоной» и «Реалом» имеет разницу голов 15:15 в 15 поединках Ла Лиги. Впереди сияет только Нико Уильямс, поэтому забивать много команда не может. Так что вынуждена много сил тратить на защиту. В 3 из 6 последних туров не забила. В 3 из 6 последних туров не пропустила. Дома сыграла через ТМ2.5 аж 6 из 8 последних домашних матчей Ла Лиги. Голы? Не слышали.

