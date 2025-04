Олли Воткинс обновил сразу несколько рекордов Астон Виллы

В матче 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» победила на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 4:1.

Уже на 33-й секунде игры отличился 29-летний английский нападающий «Астон Виллы» Олли Воткинс.

Астон Вилла впервые с апреля 2021 забила гол на 1-й минуте в матче АПЛ, в то время как «Ньюкасл» пропустил на 1-й минуте впервые с января 2019 года.

Олли Уоткинс повторил рекорд «Астон Виллы» по количеству забитых голов за клуб в матчах АПЛ (74). Ранее единоличным лидером был Габриель Агбонлахор.

Также Воткинс стал первым игроком в истории «Астон Виллы», кому удалось забить 15+ голов в трех подряд сезонах АПЛ.

Ollie Watkins has now joined Gabby Agbonlahor as the all-time top scoring player for Aston Villa in the Premier League (74 goals). pic.twitter.com/bsBLSZUDe0

Ollie Watkins is the first ever Aston Villa player to score 15+ goals in three consecutive Premier League seasons.



And he's equalled Gabby Agbonlahor as Villa's highest ever goalscorer in the Premier League (74). 👏 pic.twitter.com/RTCRbnZnn0