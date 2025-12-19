В ЛНЗ пояснили, почему решили уволить Григорчука: «Мы с президентом...»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал, почему принял решение уволить Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых», пригласив Виталия Пономарева.

– Главным тренером команды был опытный специалист Роман Григорчук, однако после завершения сезона вы приняли решение об его отставке и пригласили Виталия Пономарева. Почему выбор пал именно на него и какие качества стали определяющими при принятии этого решения?

– После последнего матча прошлого сезона с меня была снята приписка и. о. Мы переговорили с президентом клуба и приняли решение поменять стратегию и вектор развития ЛНЗ. Мы ясно осознавали риски этих изменений: многие игроки не отвечали новым требованиям и уровню. Ключевым было выбрать тренера, который сможет увести команду за собой.

Первой и основной кандидатурой, которую я предложил, стал Виталий Пономарев. Если говорить о самом успешном трансфере ЛНЗ, то это именно его приход. Продать игрока, условно говоря, такого как Проспер, из Первой лиги или из команды, занимающей 12 место, значительно сложнее. Зато главным было создание команды, которая будет стабильно давать результат.

Я работал в ФК Рух своими глазами видел, как работает Пономарев: он строит не просто команду, а клуб. Он системный тренер – таких в Украине очень мало. К нам поступало много предложений от агентов других тренеров, но мне нужен был именно тренер, который сможет развивать этот клуб, для которого дисциплина и тренировочный процесс принципиальны. Потому что можно заниматься только тимбилдингами и говорить, что тренировочный процесс не важен, то, по моему мнению, команду на долгую перспективу не построишь. Пономарев создает команду, где каждый элемент работает на результат и развитие клуба как четкой вертикали, – сказал Каюк.

Роман Григорчук покинул расположение «фиолетовых» по завершению прошлого сезона УПЛ, где команда финишировала на 12 строчке турнирной таблицы. В летнее межсезонье к клубу присоединился Виталий Пономарев. В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает первую строчку после 16 сыгранных матчей, имея в своем активе 35 зачетных баллов.