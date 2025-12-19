Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера объяснил, чего не хватило горнякам для победы
Лига конференций
19 декабря 2025, 16:27
Экс-игрок Шахтера объяснил, чего не хватило горнякам для победы

Ничейный результат – справедливый

Экс-игрок Шахтера объяснил, чего не хватило горнякам для победы
ФК Шахтер Донецк.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о последнем поединке «горняков» в основном раунде Лиги конференций с хорватской «Риекой», который вчера в польском Кракове завершился вничью – 0:0.

«Футболисты «Шахтера» уже приучили своих болельщиков к победам в Лиге конференций. Однако вчера в Кракове нашла коса на камень. Хорватская команда оказалась хорошо организованной, компактно действовала на подступах к своим владениям, не оставляла свободных зон на флангах. Вот почему номинальным хозяевам было трудно протаранить эти оборонительные редуты, тем более что не хватало острых последних передач.
Возможно, если бы вчера в арсенале «горняков» были пушечные удары издалека, гости не прижимались так к своей штрафной, но наши бомбардиры были малозаметны.

Впрочем, никак нельзя сказать, что «Риека» думала только, чтобы не пропустить. Хорватская команда достаточно уверенно действовала в отборе в средней зоне и иногда создавала угрозу на флангах, когда защитники «Шахтера» не успевали вернуться на свои позиции. Вот почему, если бы «Риека» проиграла, это было бы не справедливо.

«Шахтер» справился с задачей-минимум в Лиге конференций: вышел в раунд плей-офф. Остается надеяться, что когда Траоре будет в боевых кондициях и с появлением впереди новичка Проспера из ЛНЗ действия «горняков» в атаке станут более содержательными и это положительно повлияет на результативность», – сказал Пуканыч.

Андрей Писаренко
