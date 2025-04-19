Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумасшествие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили восемь голов
Чемпионат Германии
Унион Берлин
19.04.2025 19:30 – FT 4 : 4
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 апреля 2025, 21:48 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:59
249
1

Сумасшествие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили восемь голов

Поединок завершился в результативную ничью 4:4

19 апреля 2025, 21:48 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:59
249
1
Сумасшествие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили восемь голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Унион – Штутгарт

В субботу, 19 апреля, прошел матч 30-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом».

Встречу принимал стадион «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме команды обменялись сразу 8 голами. По ходу встречи обе команды успевали и вести в счете, и играть вничью. После перерыва счет на табло был 4:4. Однако весь лимит точных ударов команды исчерпали в первой сорокапятиминутке, ведь во втором тайме голов команды не забивали.

«Штутгарт» занимает в турнирной таблице Бундеслиги 11 место, имея в активе 41 очко. У берлинцев 13 место и 35 очков.

Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля.

Унион – Штутгарт – 4:4

Голы: Илич, 5, 45+6, Лейте, 19, Кверфилд, 38 - Ундав, 23, Миллот, 29, Шабо, 43, Фюрих, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
60 голов в 60-ти матчах. Кейна не остановить в Бундеслиге
Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Гайденгайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Штутгарт Бундеслига чемпионат Германии по футболу Унион Берлин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
Бокс | 19 апреля 2025, 09:04 1
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр

Сергей Лапин пошутил, что это должен быть Джефф Безос

Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Бокс | 19 апреля 2025, 00:41 1
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»

«Железный Майк» отметил Джорджа Формана

Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
Футбол | 19.04.2025, 20:18
Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19.04.2025, 08:24
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Эксарбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 22:55
Эксарбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Эксарбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
В Бундеслізі вміють псіхануть) Ще й всі голи у першому таймі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
18.04.2025, 06:23 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 11
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем