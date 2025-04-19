Сумасшествие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили восемь голов
Поединок завершился в результативную ничью 4:4
В субботу, 19 апреля, прошел матч 30-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом».
Встречу принимал стадион «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.
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В первом тайме команды обменялись сразу 8 голами. По ходу встречи обе команды успевали и вести в счете, и играть вничью. После перерыва счет на табло был 4:4. Однако весь лимит точных ударов команды исчерпали в первой сорокапятиминутке, ведь во втором тайме голов команды не забивали.
«Штутгарт» занимает в турнирной таблице Бундеслиги 11 место, имея в активе 41 очко. У берлинцев 13 место и 35 очков.
Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля.
Унион – Штутгарт – 4:4
Голы: Илич, 5, 45+6, Лейте, 19, Кверфилд, 38 - Ундав, 23, Миллот, 29, Шабо, 43, Фюрих, 45+1.
K L A S S E N E R H A L T 🤩🤩🤩 #FCUVfB pic.twitter.com/mVWhygLm6Z— 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 19, 2025
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