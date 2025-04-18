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Англия
18 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:50
513
1

Бернли на пути к АПЛ совершил фантастическую серию без поражений

Лидер Чемпионшипа демонстрирует феноменальные результаты в чемпионате

18 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:50
513
1
Бернли на пути к АПЛ совершил фантастическую серию без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бернли

18 апреля состоялся матч 43-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Уотфорд» и «Бернли». Гости одолели соперника со счетом 2:1.

Эта победа продолжила фантастическую серию «Бернли» без поражений, которая составляет теперь 30 матчей.

Рекорд Чемпионшипа принадлежит «Редингу» – в сезоне 2005/06 клуб провел 33 матча подряд без поражений.

«Бернли» набрал 91 балл и возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Главными конкурентами в борьбе за выход в АПЛ являются «Лидс» и «Шеффилд Юнайтед».

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Бернлі з такою грою ще попсує нерви командам АПЛ. Але команді все одно буде важкувато утриматись в еліті
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