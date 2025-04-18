Бернли на пути к АПЛ совершил фантастическую серию без поражений
Лидер Чемпионшипа демонстрирует феноменальные результаты в чемпионате
18 апреля состоялся матч 43-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Уотфорд» и «Бернли». Гости одолели соперника со счетом 2:1.
Эта победа продолжила фантастическую серию «Бернли» без поражений, которая составляет теперь 30 матчей.
Рекорд Чемпионшипа принадлежит «Редингу» – в сезоне 2005/06 клуб провел 33 матча подряд без поражений.
«Бернли» набрал 91 балл и возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Главными конкурентами в борьбе за выход в АПЛ являются «Лидс» и «Шеффилд Юнайтед».
30 - Burnley are just the second team in Championship history to go 30 consecutive games without losing (excluding play-offs), after Reading (33) between August 2005 and February 2006. Momentum. pic.twitter.com/2B0FoX5OoL— OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2025
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