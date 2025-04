Бернли на пути к АПЛ совершил фантастическую серию без поражений

18 апреля состоялся матч 43-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Уотфорд» и «Бернли». Гости одолели соперника со счетом 2:1.

Эта победа продолжила фантастическую серию «Бернли» без поражений, которая составляет теперь 30 матчей.

Рекорд Чемпионшипа принадлежит «Редингу» – в сезоне 2005/06 клуб провел 33 матча подряд без поражений.

«Бернли» набрал 91 балл и возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Главными конкурентами в борьбе за выход в АПЛ являются «Лидс» и «Шеффилд Юнайтед».

